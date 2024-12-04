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MEB 2024-2025 takvimi: Okullarda tatil tarihleri! 15 tatil (sömestr) ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı.

MEB 2024-2025 takvimi: Okullarda tatil tarihleri! 15 tatil (sömestr) ne zaman?

Takvime göre, öğrencilerin büyük bir merakla beklediği 15 tatil (sömestr tatili) ve diğer ara tatil tarihleri netlik kazandı. Yeni dönemde öğrenciler hem dinlenme hem de verimli bir tatil yapma fırsatı bulacak. İşte detaylar:

15 Tatil Ne Zaman Başlıyor?

2024-2025 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak. 15 tatil olarak bilinen bu ara tatil, hafta sonları dahil olmak üzere toplamda 16 gün sürecek. Tatil, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ders başı yapacak.

Nisan Ara Tatili Tarihleri

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tatil, öğrencilerin bahar yorgunluğunu atmalarına olanak tanıyacak.

Eğitim Yılının Kapanış Tarihi

2024-2025 eğitim öğretim yılı, yaz tatiline girişle sona erecek. Öğrenciler için yaz tatili, derslerin tamamlanmasının ardından Haziran ayında başlayacak. Yaz tatili tarihleriyle ilgili detaylı bilgi MEB tarafından daha sonra açıklanacak.

Kaynak: MEB 

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