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Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel sahibi kim?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel’de, sabah saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi.

Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel sahibi kim?

Bu olay, oteldeki konuklarda büyük paniğe yol açarken, güvenlik önlemleri kapsamında çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın nedeniyle otelde konaklayan 10 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının saat 03:27'de başladığını ve olay yerine 267 kişilik bir ekibin yönlendirildiğini belirtti. Olayda 32 kişi de yaralandı. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Grand Kartal Otel sahibi kim?

Grand Kartal Otel, Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’ne bağlı önemli bir konaklama tesisi olarak, bölgenin turizm altyapısına büyük katkı sağlamaktadır. Bu otelin sahibi Mazhar Murtezaoğlu, Türk turizminin önemli isimlerinden biridir. Rize doğumlu olan Murtezaoğlu, 1960 yılında Bolu’ya gelerek, bölgedeki gastronomi ve turizm alanında önemli adımlar atmıştır. Bolu Dağı Kantini’ni kurarak, yöresel yemeklerle adını duyurmuştur. Murtezaoğlu’nun Kartalkaya’da kayak merkezi kurma hayali, zorlu şartlara rağmen gerçeğe dönüşmüş ve 2000 metre rakımda yer alan Grand Kartal Otel, sektördeki prestijli tesislerden biri olmuştur.

Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

Murtezaoğlu, 1974 yılında Kartalkaya Kayak Merkezi’nin temellerini atmış ve bu projeyle, Bolu’nun turizm potansiyelini dünyaya tanıtmıştır. Ayrıca, Murtezaoğlu’nun adı, Bolu ve Sakarya’daki iki caddeye verilmiş ve başarıları nedeniyle Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüllendirilmiştir. 2019 yılında vefat eden Mazhar Murtezaoğlu, hayatını konu alan "Bolu’da İz Bırakanlar 1- Bir Kış Masalı Mazhar Murtezaoğlu" adlı kitabıyla da hatırlanmaktadır.

Mazhar Murtezaoğlu’nun vizyoner yaklaşımı, özellikle bölgedeki kayak turizmi açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Grand Kartal Otel, bölgedeki turizm sektörüne katkı sağlamakla kalmayıp, ziyaretçilere kaliteli hizmet sunmayı da sürdürüyor.

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