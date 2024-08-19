Maymun çiçeği hastalığının belirtileri belli oldu! Bunlar varsa hemen doktora

Çiçek hastalığına benzer belirtiler gösteren Maymun Çiçeği, genellikle daha hafif seyreder ve nadiren ölümcül olur. Bununla birlikte, virüs insandan insana da bulaşabilmektedir.

Maymun Çiçeği İçin Ne Zaman Test Yaptırılmalıdır?

Eğer Maymun Çiçeği olduğunuzu düşünüyorsanız veya bu hastalığı taşıyan biriyle yakın temas halinde bulunduysanız, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sağlık profesyonelleri, belirtilerinizi değerlendirerek test yapmanız gerekip gerekmediğine karar verecektir. Test yapılması gerektiği takdirde, gerekli örnekler alınır ve uygun bir laboratuvara gönderilir.

Maymun Çiçeği Belirtileri Nelerdir?

Maymun Çiçeği belirtileri genellikle şunlardır:

Ateş

Baş ağrısı

Kas ve sırt ağrıları

Büyümüş lenf nodları

Solunum sistemi semptomları (boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, öksürük)

Karakteristik cilt döküntüleri

Bu belirtiler, hastalığın tipik semptomları olarak ortaya çıkar ve diğer viral enfeksiyonlarla karıştırılmaması önemlidir.

Maymun Çiçeği Belirtilerini Gözlemliyorsanız Ne Yapmalısınız?

Eğer yeni veya açıklanamayan bir cilt döküntüsü veya diğer Maymun Çiçeği belirtileri fark ederseniz, acilen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Bu süreçte başkalarıyla, özellikle yakın temas ve cinsel temas dahil olmak üzere, temastan kaçınmanız gerekmektedir. Ayrıca evcil hayvanlarınız veya diğer hayvanlarla yakın temastan da kaçınmalısınız.

Test sonucunuz pozitif çıktığında, cilt döküntüleriniz tamamen iyileşene ve kabuklar dökülerek temiz bir cilt görünümü oluşana kadar kendinizi izole etmelisiniz. Ateş, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya öksürüğünüz varsa izolasyona devam etmelisiniz. İzolasyondan çıkmanız gerekiyorsa, cilt döküntülerinizi kapatmalı ve yüzünüze iyi oturan bir maske takmalısınız.

Maymun Çiçeği Nasıl Bulaşır?

Maymun Çiçeği, cilt döküntüleri, kabuklar veya vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir. Ayrıca uzun süreli yakın temas veya cinsel temas sırasında da yayılabilir. Hastalık, belirtiler başladıktan sonra cilt döküntüsü tamamen iyileşene kadar bulaşıcıdır. Bazı vakalarda, belirtiler başlamadan 1 ila 4 gün önce de virüs bulaşabilir. Ancak, hiç belirti göstermeyen kişilerin virüsü bulaştırdığına dair bir kanıt yoktur.

Maymun Çiçeği Cinsel Yolla Bulaşan Bir Hastalık Mıdır?

Maymun Çiçeği, cinsel yolla bulaşabilen bir hastalık olarak tanımlanabilir. Ancak bu, virüsün bulaşma yollarından sadece biridir. Maymun Çiçeği salgınları genellikle enfekte hayvanlarla ve hayvan ürünleriyle doğrudan temas sonucu ortaya çıkar. Günümüzdeki salgında ise virüs, esas olarak yakın temas yoluyla bulaşmaktadır. Cinsel temas sırasında lezyonlarla temas veya solunum sekresyonları ile yakın temas yoluyla da bulaşma riski mevcuttur. Ancak, cinsel ilişki olmaksızın Maymun Çiçeği olan biriyle uzun süreli cilt temasında bulunmak da virüsün bulaşmasına neden olabilir.

Maymun Çiçeği Nasıl Önlenebilir?

Maymun Çiçeği'nin önlenmesi için birkaç temel adıma dikkat edilmelidir:

Maymun Çiçeği olduğundan şüphelenilen cilt döküntülerine sahip kişilerle yakın temastan kaçının.

Maymun Çiçeği hastasının kullandığı eşya ve malzemelerle temastan kaçının.

Elleri sık sık sabun ve suyla yıkayın veya alkol bazlı bir el antiseptiği kullanın. Bu özellikle yemek yemeden, yüzünüze dokunmadan önce ve tuvaleti kullandıktan sonra önemlidir.

Kalabalık Etkinliklere Gitmek Konusunda Endişelenmeli Miyim?

Maymun Çiçeği olan biriyle yakın temas veya cilt temasında bulunduğunuzda bulaşma riski vardır. İlk bulgular, insanların yakın, devamlı cilt teması yaşadığı etkinliklerin Maymun Çiçeği vakalarına yol açtığını göstermektedir. Bir etkinliğe katılmayı planlıyorsanız, orada ne kadar yakın, kişisel, cilt teması yaşanacağını göz önünde bulundurmalısınız.

Maymun Çiçeği İçin Hangi Tedaviler Mevcuttur?

Maymun Çiçeği için şu anda özel olarak geliştirilmiş bir tedavi yoktur. Ancak, çiçek hastalığını tedavi etmek için kullanılan antiviral ilaçlar, virüsler arasındaki genetik benzerlikler nedeniyle Maymun Çiçeği tedavisinde kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, bu ilaçların etkinliği henüz tam olarak kanıtlanmamıştır.

Evcil Hayvanıma Maymun Çiçeği Bulaşabilir Mi?

Maymun Çiçeği, zoonotik bir hastalık olarak hayvanlar ve insanlar arasında bulaşabilir. Ancak, mevcut bilgiler ışığında evcil hayvanlar için yüksek risk teşkil etmemektedir.

Maymun Çiçeği Su Yoluyla Havuzdan, Sıcak Küvetten veya Su Parkından Bulaşabilir Mi?

Maymun Çiçeği'nin havuz, sıcak küvet veya su parklarındaki sulardan bulaşabileceğine dair net bir kanıt yoktur. Ancak virüsün insandan insana yakın temas, cilt teması yoluyla bulaşabileceği bilinmektedir. Maymun Çiçeği hastasının kişisel eşyalarını, havlusunu, yüzme tahtasını veya giysisini başka bir kişinin kullanmasıyla bulaşma riski vardır. Eğlence amaçlı su mekanlarında dezenfeksiyon yapılması ve havuzların uygun şekilde klorlanması, bu riski ortadan kaldırabilir.



Kaynak: Gazeteoku