MasterChef Türkiye'de Gerilim Doruğa Çıktı: Alevler İçinde Bir An ve Büyük Tartışma!

MasterChef Türkiye'de bu hafta yaşananlar heyecan dolu anlar yaşattı. Ayşe, Ezgi'nin Zeynep'i eleme potasına göndermemesine sitem etti. Ayşe, "Performansımın da değerlendirilmesini hak ediyorum," diyerek Ezgi'ye tepki gösterdi. Ezgi, "Ayşe de haklı ama analizlerimiz aynı olmayabilir," dedi.

Hakan, "Birileri beni dürttü, uyandım," diyerek eleştirilerine karşılık verdi ve "Süzgeç Hakan" lakabıyla kendini bulduğunu söyledi.

Yarışmada bir başka kriz de Kaan'ın alevlerle süslediği yemeği sırasında yaşandı. İspirto şişesi yere düştü ve alevler etrafa yayıldı. Kaan, heyecanından müdahale edemedi. Takım arkadaşları ise hızla harekete geçerek alevlerin yayılmasını ve şişenin patlamasını önlemeyi başardı. Olay, yarışmanın heyecanına heyecan kattı.