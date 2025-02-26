MasterChef Beyza'nın yanmış yüzü yeniden gündem oldu!

Yüzüne kızgın yağ sıçraması sonucu ciddi bir yanık oluşan Beyza, bu süreçle ilgili sessizliğini bozarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 'Kurgu' iddialarına yanıt niteliği taşıyan bu paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"O GÜN YÜZÜMÜ BANA KİMSE GÖSTERMEDİ"

Yarışmada sergilediği başarılı performansın yanı sıra yaşadığı talihsiz kazayla da gündeme gelen Beyza, yaşadığı olayın 'kurgu' olduğu yönündeki iddialara uzun süre sessiz kaldı. Bir takipçisinin, "Yüzün yandığından bir gün sonra ne hissettin?" sorusuna verdiği yanıtla, bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Beyza, olay anına dair duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Aslında bana yüzümü kimse göstermedi o gün. Hastaneye gittiğimde aynaya bakınca kendim gördüm. O ana kadar bu kadar kötü olduğunu düşünmüyordum. İlk aklıma gelen şey yarışmaya ne zaman döneceğim oldu."

YANIK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Beyza, açıklamasının ardından yüzünün yandığı bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın üzerine, "Fotoğrafa hassasiyetiniz varsa bakmayın" notunu ekleyen yarışmacının paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğrafta yüzündeki yanık izleri net bir şekilde görülürken, paylaşımı gören birçok takipçisi Beyza'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yarışmaya döndükten sonra performansıyla adından söz ettirmeye devam eden Beyza, yaşadığı bu zorlu sürece rağmen mücadeleyi bırakmadığını vurguladı.