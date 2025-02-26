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MasterChef Ayşe Ekiz'in son halini görenler tanıyamadı! Büyük değişim

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından MasterChef Türkiye'ye Afyonkarahisar'dan katılan Ayşe Ekiz, doğallığı ve içtenliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

MasterChef Ayşe Ekiz'in son halini görenler tanıyamadı! Büyük değişim

Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen Ayşe'nin tanıtım videosundaki sevimli hayvanlar, izleyenlerin kalbini kazanmıştı. Yarışmada büyük bir başarı göstererek ana kadroya girmeye hak kazanan Ekiz, finale kadar gidemese de başarısı hem şeflerin hem de izleyicilerin gözünü doldurmuştu.

Değişimiyle Dikkat Çekiyor

Ayşe Ekiz, yarışmadan elendikten sonra gerçekleştirdiği değişimle dikkatleri üzerine çekti. Estetik işlemleri gözlerden kaçmayan yarışmacının yeni hali, izleyenler tarafından oldukça beğenildi. Yarışmanın ardından Afyonkarahisar'a dönen Ayşe, eski hayatına geri dönmüş ve gelen davetlere katılmayı ihmal etmemişti. Son olarak Kanal 7 ekranlarında yayınlanan "Şampiyon Lezzetler" programına konuk olan Ayşe Ekiz'in değişimini görenler, "Sana ne olmuş?" şeklinde yorumlarda bulunmaktan kendilerini alamadı.

Ayşe Ekiz'in Son Hali

Ayşe Ekiz’in son hali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler, hem yarışmadaki performansı hem de sonrasındaki değişimiyle ilgili yorum yaparken, Ayşe’nin gelişimini takdirle karşılıyor.

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