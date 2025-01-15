GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Türkiye'ye kar müjdesi tarih geldi Haberin devamı.
Anasayfa / Türkiye /

Marmara'ya kar kasırgası geliyor; Tarih verildi

Marmara Bölgesi'ndeki iller, beklenen kar yağışlarını hala bir türlü görememişken, bu durum meteoroloji uzmanlarının dikkatini çekiyor.

Marmara'ya kar kasırgası geliyor; Tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaşımlarında yer alan uzman Ali Bakır, Marmara Bölgesi’ne ilişkin Avrupa Hava Tahmin Sistemi'nden aldığı son verileri aktardı. Şu anki tahminlere göre, Marmara Bölgesi'nde kar yağışı görülebilir, ancak bu tahminlerin zaman içinde değişebileceğini belirtti.

Marmara'ya kar kasırgası geliyor; Tarih verildi

Doğu Karadeniz ve Akdeniz Kıyıları Harici

Bakır, yaptığı açıklamada, "Şu anki tahminlere göre, Doğu Karadeniz ve Akdeniz kıyıları hariç, Marmara'da kar yağışı etkisini gösterebilir. Özellikle İstanbul'da deniz etkili kar yağışı görülebilir. Ancak, tahminler 98-120 saatlik süreyi kapsasa da, bu tahminlerin kesin sonuç vermesi zor." dedi.

Marmara'ya kar kasırgası geliyor; Tarih verildi

Marmara'da Kar Fırtınası Beklentisi

Avrupa Hava Tahmin Sistemi'ne göre, Marmara Bölgesi'ne yönelik kar fırtınası ihtimali, ay sonuna doğru gündeme gelebilir. 

Kaynak: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası başvuru yapana 120.000 TL nakit para ödeyecek Ziraat Bankası başvuru yapana 120.000 TL nakit para ödeyecek
Halkbank veriyor; 5 sene vadeli 1.5 milyon TL limitli destek kredisi Halkbank veriyor; 5 sene vadeli 1.5 milyon TL limitli destek kredisi
Türkiye'de bu gece 00.00'da başlıyor; 7 gün sürecek Türkiye'de bu gece 00.00'da başlıyor; 7 gün sürecek
Elektrik, doğalgaz, su faturasına 3.000 TL destek verilecek Elektrik, doğalgaz, su faturasına 3.000 TL destek verilecek
PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava
EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber
SON HABERLER
Zamlı emekli maaşı ve maaş farkı yattı mı? Memur emekli maaş farkı! Zamlı emekli maaşı ve maaş farkı yattı mı? Memur emekli maaş farkı!
BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu
İNG Bank bu taksitle 100 Bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı! İNG Bank bu taksitle 100 Bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı!
Türkiye'ye kar müjdesi; 21 Ocak Salı günü lapa lapa geliyor Türkiye'ye kar müjdesi; 21 Ocak Salı günü lapa lapa geliyor
Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer
PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava
Elinde altın olan mest olacak; İşte Pazartesi için beklenen rakam Elinde altın olan mest olacak; İşte Pazartesi için beklenen rakam
Arabası olan yandı; Benzinin fiyatı arşa çıkacak Arabası olan yandı; Benzinin fiyatı arşa çıkacak