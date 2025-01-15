Marmara'ya kar kasırgası geliyor; Tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaşımlarında yer alan uzman Ali Bakır, Marmara Bölgesi’ne ilişkin Avrupa Hava Tahmin Sistemi'nden aldığı son verileri aktardı. Şu anki tahminlere göre, Marmara Bölgesi'nde kar yağışı görülebilir, ancak bu tahminlerin zaman içinde değişebileceğini belirtti.

Doğu Karadeniz ve Akdeniz Kıyıları Harici

Bakır, yaptığı açıklamada, "Şu anki tahminlere göre, Doğu Karadeniz ve Akdeniz kıyıları hariç, Marmara'da kar yağışı etkisini gösterebilir. Özellikle İstanbul'da deniz etkili kar yağışı görülebilir. Ancak, tahminler 98-120 saatlik süreyi kapsasa da, bu tahminlerin kesin sonuç vermesi zor." dedi.

Marmara'da Kar Fırtınası Beklentisi

Avrupa Hava Tahmin Sistemi'ne göre, Marmara Bölgesi'ne yönelik kar fırtınası ihtimali, ay sonuna doğru gündeme gelebilir.

Kaynak: Gazeteoku.com