Market fiyatları kaç para? İşte market fiyatı internet sitesi marketfiyati.org.tr

Marketfiyati.org.tr adresinden ulaşılabilen bu sistem sayesinde, tüketiciler zincir marketlerde satılan 50 bine yakın ürünün fiyatlarını tek bir yerden görebilecek.

Bakan Kacır'dan Açıklama: “TÜBİTAK Tarafından Geliştirildi”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, platformun TÜBİTAK tarafından geliştirildiğini belirtti. Bakan Kacır, "Zincir marketlerde satılan ürünlerin fiyatlarına herkes kolayca erişebilecek ve fiyat karşılaştırması yapabilecek" dedi. Bu açıklama, özellikle alışveriş yaparken en uygun fiyatı bulmak isteyen vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlıyor.

TÜBİTAK ve Kamu Kurumları Tarafından Geliştirilen Sistem

Yeni sistem, Merkez Bankası ve ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK tarafından yürütülen bir projeye dayanmaktadır. Bakan Kacır, platformun tüm vatandaşların kullanımına açıldığını ve fiyat karşılaştırma yapmanın artık çok daha kolay hale geldiğini vurguladı.

50 Bin Ürün ve Uygun Fiyatlarla Alışveriş

Platform üzerinden, zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatlarına kolayca ulaşılabiliyor. Tüketiciler, yakınlarındaki marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun alışverişi yapma imkanı bulacak. Bu sistem, vatandaşlara zaman kazandırmanın yanı sıra, maliyet tasarrufu sağlamalarına da olanak tanıyacak.



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