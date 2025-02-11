GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Market fiyatları kaç para? İşte market fiyatı internet sitesi marketfiyati.org.tr

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, vatandaşların market fiyatlarını kolayca karşılaştırabilmesi için yeni bir platformu erişime sundu.

Market fiyatları kaç para? İşte market fiyatı internet sitesi marketfiyati.org.tr

Marketfiyati.org.tr adresinden ulaşılabilen bu sistem sayesinde, tüketiciler zincir marketlerde satılan 50 bine yakın ürünün fiyatlarını tek bir yerden görebilecek.

Bakan Kacır'dan Açıklama: “TÜBİTAK Tarafından Geliştirildi”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, platformun TÜBİTAK tarafından geliştirildiğini belirtti. Bakan Kacır, "Zincir marketlerde satılan ürünlerin fiyatlarına herkes kolayca erişebilecek ve fiyat karşılaştırması yapabilecek" dedi. Bu açıklama, özellikle alışveriş yaparken en uygun fiyatı bulmak isteyen vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlıyor.

TÜBİTAK ve Kamu Kurumları Tarafından Geliştirilen Sistem

Yeni sistem, Merkez Bankası ve ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK tarafından yürütülen bir projeye dayanmaktadır. Bakan Kacır, platformun tüm vatandaşların kullanımına açıldığını ve fiyat karşılaştırma yapmanın artık çok daha kolay hale geldiğini vurguladı.

50 Bin Ürün ve Uygun Fiyatlarla Alışveriş

Platform üzerinden, zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatlarına kolayca ulaşılabiliyor. Tüketiciler, yakınlarındaki marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun alışverişi yapma imkanı bulacak. Bu sistem, vatandaşlara zaman kazandırmanın yanı sıra, maliyet tasarrufu sağlamalarına da olanak tanıyacak.


Yorumlarınızı paylaşarak platformla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın!

ÇOK OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'den transfer bombası; Gabriel Souza kimdir? Fenerbahçe'den transfer bombası; Gabriel Souza kimdir?
Okullar yarın kar tatili olacak mı? Valilik-MEB son dakika tatil açıklaması Okullar yarın kar tatili olacak mı? Valilik-MEB son dakika tatil açıklaması
Market fiyatları kaç para? İşte market fiyatı internet sitesi marketfiyati.org.tr Market fiyatları kaç para? İşte market fiyatı internet sitesi marketfiyati.org.tr
SON HABERLER
Market fiyatları kaç para? İşte market fiyatı internet sitesi marketfiyati.org.tr Market fiyatları kaç para? İşte market fiyatı internet sitesi marketfiyati.org.tr
Okullar yarın kar tatili olacak mı? Valilik-MEB son dakika tatil açıklaması Okullar yarın kar tatili olacak mı? Valilik-MEB son dakika tatil açıklaması
Fenerbahçe'den transfer bombası; Gabriel Souza kimdir? Fenerbahçe'den transfer bombası; Gabriel Souza kimdir?
Kabine'de şok değişim; Hangi bakanlar gidiyor, kimler geliyor? Kabine'de şok değişim; Hangi bakanlar gidiyor, kimler geliyor?
O marka bal almayın; Alayı sahteymiş O marka bal almayın; Alayı sahteymiş
Sır gibi saklanan yöntem; Bulaşık makinenizi uzun ömürlü yapın! Sır gibi saklanan yöntem; Bulaşık makinenizi uzun ömürlü yapın!
Medipol'den "norovirüs" değerlendirmesi Medipol'den "norovirüs" değerlendirmesi
Yüzlerce şubesi vardı! Bir anda iflas etti! Çalışanlar isyanda Yüzlerce şubesi vardı! Bir anda iflas etti! Çalışanlar isyanda