Manuel otomobil sahiplerine kara haber!

Otomotiv sektöründe köklü bir dönüşüm yaşanıyor. Elektrikli araçların hızla yaygınlaşması ve sürücülerin konfor beklentilerinin artması, manuel vitesli otomobilleri hızla geri plana itiyor. Yapılan araştırmalara göre, manuel araçların pazardaki payı düşmeye devam ederken, 2037 yılı itibarıyla tamamen yok olabilecekleri öngörülüyor.

Manuel Vitesli Araçlar İçin Yolun Sonu Göründü

Otomatik şanzımanın her segmentte yaygınlaşması ve elektrikli araçların hızla büyüyen pazar payı, manuel vitesli araçları tehdit ediyor. İngiltere’de yapılan araştırmalara göre, son on yılda manuel araçların satışlarında büyük bir düşüş yaşandı.

Örneğin, 2015 yılında 192 farklı manuel vitesli model piyasada yer alırken, bu sayı 2023'te 109'a, 2024'te 89'a ve 2025 itibarıyla sadece 82'ye düştü. Bu dramatik düşüş, manuel şanzımanın pazardaki geleceğini ciddi şekilde sorgulatıyor. 📉



Otomatik Vites Yeni Standart Haline Geldi

Bir zamanlar sadece lüks segmentte rastlanan otomatik şanzıman, bugün artık birçok markada standart donanım haline geldi. CarGurus verilerine göre, İngiltere'de en çok satan 30 otomobil markası arasında 196 model yalnızca otomatik vites seçeneğiyle üretiliyor. Manuel araçlar ise toplam pazarın sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor.



Büyük Markalar Manuel Vitesi Bırakıyor

Lexus, Mercedes, Tesla ve Volvo gibi önde gelen markalar, ürün gamlarından manuel vitesli araçları tamamen çıkardı. 2025 yılı itibarıyla Mini ve Land Rover da yalnızca otomatik şanzımanlı modeller üretme kararı aldı. 🔧🚙

Bu gelişmeler, manuel şanzımanlı araçların yalnızca nostalji meraklılarına hitap eden sınırlı bir seçenek haline geleceğini gösteriyor.



2037'de Tarihe Karışabilir

Uzmanlar, mevcut trendin devam etmesi durumunda 2037 yılına kadar manuel vitesli araçların tamamen üretimden kalkabileceğini belirtiyor. Artan elektrikli araç satışları, otonom sürüş teknolojilerinin yaygınlaşması ve kullanıcıların daha kolay sürüş deneyimi beklentileri, bu süreci daha da hızlandırıyor.

Kaynak: Gazeteoku.com