Malatya şiddetli sallandı ; Ahmet Ercan’dan deprem açıklaması geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından on milyonlarca vatandaşın deprem hassasiyeti arttı. Öyle ki vatandaşlar en ufak sarsıntıdan dolayı korkuyor ve panikle uzmanların açıklamalarına kulak veriyor.

Durum böyleyken Naci Görür, Ahmet Ercan gibi uzmanların sosyal medya paylaşımları sürekli takip ediliyor.

‘DAHASI BENİ ŞAŞIRTIR’

Son olarak ise alanında uzman olan Prof. Dr. Ercan’dan açıklama geldi.

Malatya’nın Pütürge ilçesi Kavaklıdere mevkiinde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki depreme dikkati çeken. Ercan, “5 km derindeki deprem beklenen artçılardan biridir. Daha büyük deprem olması beni şaşırtır.” ifadelerini kullandı.

MALATYA’DA ZEMİNİ SAĞLAM ÜLKELER

Bu bölgeler, sert kayaçlar üzerinde bulunan veya gevşek toprak tabakalarının çok ince olduğu alanlardır. Depreme dayanıklılık açısından daha avantajlıdırlar.

Şehir Merkezi (Özellikle Eskimalatya): Malatya'nın merkezi bölgelerinde zeminin sert kayaçlardan oluştuğu bilinir.

Malatya'nın merkezi bölgelerinde zeminin sert kayaçlardan oluştuğu bilinir. Bostanbaşı: Bu bölge de genel olarak zemini daha sağlam olarak kabul edilen alanlardan biridir.

Bu bölge de genel olarak zemini daha sağlam olarak kabul edilen alanlardan biridir. Çevre Yolu Civarı: Özellikle şehir merkezi dışındaki bazı kısımlar sert zemin üzerinde yer alır.

Zemini Sağlam Olmayan (Riskli) Bölgeler:

Bu bölgeler daha çok alüvyon birikintileri, nehir yataklarına yakın ya da yumuşak toprak yapısına sahip yerlerdir. Deprem sırasında bu tür zeminlerde binaların hasar alma olasılığı daha yüksektir.

Doğanşehir: Alüvyonlu topraklar nedeniyle zemin yapısı deprem açısından daha riskli olabilir.

Alüvyonlu topraklar nedeniyle zemin yapısı deprem açısından daha riskli olabilir. Fırat Mahallesi: Bu bölge, zemin yapısının alüvyonlu olmasından dolayı riskli kabul edilmektedir.

Bu bölge, zemin yapısının alüvyonlu olmasından dolayı riskli kabul edilmektedir. Tecde: Malatya'nın güney kesimlerinde yer alan Tecde bölgesi, yumuşak toprak yapısıyla depreme karşı daha savunmasızdır.

Malatya'nın güney kesimlerinde yer alan Tecde bölgesi, yumuşak toprak yapısıyla depreme karşı daha savunmasızdır. Battalgazi: Bu bölgede de zemin yapısının yumuşak ve alüvyon tabakalarından oluştuğu bilinmektedir.

Derleme: gazeteoku.com