Mahmut Övür: Baykal fotoğrafının sırrı

İşte Mahmut Övür'ün yazısı:

Geçen yılın en ilginç olayı hiç kuşkusuz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına yürüttüğü adaylık yarışıydı. Bu yarış, "Geliyor gelmekte olan" sloganıyla başladı, gece yarısı videolarıyla devam etti. Şimdi bu "yaratıcı çaba"ya yeni yılda Kılıçdaroğlu'nun "zihni sinir" icadı sayılabilecek "loading" çıkışı eklendi. Bir zamanlar "Bu düzen değişecek" veya "Anadolu Solu" diye yollara düşen CHP'liler, artık "Halkım loading" diye diye Tiktok seviyesinde bir siyasi stratejiyle "iktidar" mücadelesi verecek.

CHP tarihine yakışır mı bilemem ama Kılıçdaroğlu, önüne koyduğu bu vizyonla adaylık yarışında rakiplerini tek tek saf dışı bıraktı. Hatta bu yarışta, bir kaset komplosuyla yerine oturduğu eski genel başkanı Deniz Baykal'ı da yanına aldı.

Son birkaç gündür Kılıçdaroğlu'nun birlikte poz verdiği Deniz Baykal fotoğrafı yoğun tartışılıyor. Uzun zamandır bir araya gelmeyen bu ikilinin bir fotoğraf karesinde buluşmaları nereden bakarsanız bakın ilginç...

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