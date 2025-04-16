Mahkumlara genel af müjdesi; İşte ceza yargı paketi/infaz indirim paketi

TBMM’nin tatile girmeden önce yasalaşması beklenen düzenleme, özellikle infaz indirimi ve denetimli serbestlik süresinde yapılan değişikliklerle dikkat çekiyor.

Soru: Yeni infaz indirimi düzenlemesiyle kimler tahliye edilecek?

Cevap: 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyen ve cezaevinde bulunan hükümlüler, 3 yıl erken denetimli serbestlik hakkı kazanacak. Ayrıca, mükerrer suç işleyip cezasının 4/4’ünü tamamlayanların da tahliye edilmesi planlanıyor.



📜 Paketin Öne Çıkan Maddeleri

🔹 31 Temmuz 2023 ve öncesinde suç işleyen hükümlülere 3 yıl erken denetimli serbestlik hakkı

🔹 Mükerrer suçlar kapsamında cezasının tamamını (4/4) çekenler için tahliye imkânı

🔹 Hasta tutuklular için düzenleme planlanıyor; ancak terör suçları bu kapsama alınmayacak

🔹 Cezaevlerindeki aşırı doluluk nedeniyle 403 bin mahkûm içinden 55 bin kişi için tahliye yolu açılacak



🏥 Hasta Mahkûmlar İçin Ne Değişecek?

Adalet Bakanlığı, hasta mahkûmlarla ilgili yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Bu düzenlemeden “terör suçluları hariç tutulacak.”

📌 Adli Tıp Kurumu’nun bu konuda karar mercii olarak devreye girmesi bekleniyor.



🏛️ Süreç Nasıl İlerleyecek?

Adalet Bakanlığı, düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak.

Onay sonrası taslak, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulacak.

Meclis kapanmadan önce yasalaşması hedefleniyor.





⚖️ Cezaevlerinde Aşırı Yoğunluk Var

Türkiye’de cezaevlerinin kapasitesi: 300.000

Mevcut tutuklu ve hükümlü sayısı: 403.000

103 bin kişilik kapasite fazlası bulunuyor.

Bu tablo, infaz düzenlemesinin neden şimdi gündeme geldiğini de açıkça ortaya koyuyor.

Türkiye’de Yargı Reformu Sürecine Kısa Bir Bakış (2000–2025)

Türkiye’de yargı reformları, özellikle AB uyum süreci, insan hakları gelişmeleri, ve cezaevi yoğunluğu gibi başlıklarla şekillendi. İşte öne çıkan kilometre taşları:

🏛️ 2004 - Türk Ceza Kanunu Yenilendi

AB müzakerelerine hazırlık kapsamında modern ceza hukuku normları benimsendi.

⚖️ 2014 - Denetimli Serbestlik Genişletildi

Ceza süresinin son 1 yılına denk gelen kısmın evde geçirilmesi uygulaması başlatıldı.

🧾 2020 - 1. Yargı Paketi ve İnfaz İndirimi

Pandemi etkisiyle infaz sürelerinde ciddi kısaltmalara gidildi, 90 bine yakın kişi tahliye edildi.

🧠 2023 - Anayasa Mahkemesi ve AİHM Kararları Etkili Oldu

Bireysel başvuru ve adil yargılanma taleplerinde artış yaşandı.

🔓 2025 - 55 Bin Kişilik Tahliye Gündemde

Cezaevi kapasitesi aşıldı, denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkarılarak yoğunluk azaltılması amaçlandı.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi