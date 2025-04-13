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Maganda oğlu maganda; Trafikte tehdit

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde trafikte yaşanan olay, sürücülerin güvenliği ve toplumda artan şiddet diline dair endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Maganda oğlu maganda; Trafikte tehdit

 Emniyet şeridini ihlal ederek ilerleyen bir araç sürücüsü, kendisine yol vermeyen bir başka sürücüye karşı küfürlü ve tehditkar ifadeler kullandı. Araçta bulunan küçük bir çocuğun varlığı ise olayın ciddiyetini daha da artırdı.

🛑 Küfür, Tehdit ve “Bir Gün Kafana Sıkarlar” Sözleri

Olayın en dikkat çekici anlarından biri, emniyet şeridinde ilerleyen aracın yan koltuğundaki kadının, normal şeritte seyreden sürücüye dönerek söylediği şu sözler oldu:

“Senin bir gün kafana sıkarlar, herkese gider yapma. Trafikte maganda çok, aslanım!” Kadının bu ifadeleri, arka koltukta bulunan küçük bir kız çocuğunun gözleri önünde sarf etmesi ise sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Olay, trafikte artan şiddet eğilimlerinin çocuklar üzerindeki olası psikolojik etkilerini de yeniden tartışmaya açtı.


🎥 O Anlar Kameraya Yansıdı

Magandalık ve tehdit içeren anlar, emniyet şeridini ihlal etmeyen sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracı kullanan şahsın da küfürlü ifadelerle karşı sürücüyü hedef aldığı görülüyor. Kayıtların sonunda ise aracın yan koltuğundaki kadın, kendisini çeken sürücüye el sallayarak alaycı bir tavır sergiliyor.


👮‍♂️ Uzmanlar Uyarıyor: Trafikte Tehdit Suçtur

Trafik uzmanları ve hukukçular, olayın yalnızca emniyet şeridi ihlaliyle sınırlı olmadığını, görüntülerde yer alan tehdit, hakaret ve şiddet söylemlerinin TCK kapsamında suç teşkil edebileceğini belirtiyor. Ayrıca, araçta çocuk bulunması gibi durumların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da değerlendirmeye alınabileceği ifade ediliyor.

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