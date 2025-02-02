Lapa lapa kar geliyor; Kar yağışı 2 gün sonra başlayacak

Kar yağışının 2 gün sonra başlaması beklenirken, vatandaşlar karın ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte bu 4 şehirde beklenen kar yağışıyla ilgili detaylar…

Erzincan’da Kar Yağışı Ne Zaman Başlayacak?

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Erzincan’da kar yağışı Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde etkili olacak. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması bekleniyor. Vatandaşların ulaşım ve ısınma konusunda tedbirli olması öneriliyor.

Malatya’da Kar ve Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

Malatya’da ise Salı günü karla karışık yağmur görülecek. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise yağışın tamamen kara dönüşmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının şiddetlenebileceği belirtiliyor.

Kayseri’de Kar Yağışı Çarşamba Günü Başlıyor

Kayseri’de Salı günü karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan yağışlar, Çarşamba günü tamamen kara dönüşecek. Perşembe günü de kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Kentte kar kalınlığının artmasıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

Elazığ’da Kar Yağışı Salı Günü Başlıyor

Elazığ’da Salı günü karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan yağışlar, Çarşamba günü kar yağışına dönüşecek. Perşembe günü de kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Özellikle kent merkezinde kar kalınlığının artmasıyla birlikte

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi verileri ve hava tahminleri ışığında hazırlanmıştır. Güncel bilgiler için resmi kaynakları takip etmeniz önerilir.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü - Gazeteoku.com