GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

L. monocytogenes bakterisi nedir, nereden bulaşır, ölümcül mü?

Listeria monocytogenes, hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden olan, gıda kaynaklı enfeksiyonların önemli etkenlerinden biridir.

L. monocytogenes bakterisi nedir, nereden bulaşır, ölümcül mü?

Bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, hamileler ve 65 yaş üzeri kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, dikkatle incelenmesi gereken bir bakteridir.

L. Monocytogenes’in Genel Özellikleri

Tanımlama:

L. monocytogenes, gıda aracılığıyla bulaşan ve listeriyoz denen enfeksiyona sebep olabilen, gram pozitif, çubuk şeklinde bir bakteridir.

Risk Grupları:

Bağışıklık sistemi zayıf kişiler, hamile kadınlar ve yaşlı bireyler bu bakteriye karşı daha hassastır.

Enfeksiyonun Yaygınlık Kaynakları

Gıda Ürünleri:

Uygun koşullarda muhafaza edilmeyen şarküteri ürünleri ve etler

Az pişmiş ya da çiğ et, balık ve deniz ürünleri

Taze sebze ve meyveler

Dondurulmuş ve soğuk servis edilen gıdalar

Bulaşma Yolu:

Enfekte olmuş gıdaların tüketimi sonucunda vücuda giren L. monocytogenes, gastrointestinal sistemden geçerek kan dolaşımına karışabilir. Bu yolculuk, özellikle risk gruplarında ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.

Listeriyoz Belirtileri

Genel Semptomlar:

Ateş
Mide bulantısı
İshal
İleri Dönem Belirtileri:

Üşüme ve ürperti

Kas ağrıları

Şiddetli vakalarda sinir sistemi etkilenmesi (menenjit veya ensefalit gelişimi)

Ölümcüllük ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

Listeria enfeksiyonu, özellikle risk gruplarında ciddi ve ölümcül sonuçlar doğurabilir. Erken tanı ve tedavi, komplikasyonların önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Sağlık kurumlarının güncel tedavi protokollerine uygun olarak hareket edilmesi, hastalığın seyrini olumlu yönde etkilemektedir.


Korunma ve Önleme Yöntemleri

Gıda Güvenliğine Dikkat:

Gıdaların uygun sıcaklık ve hijyen koşullarında muhafaza edilmesi
Şarküteri, et ve deniz ürünlerinin yeterince pişirilmesi
Taze sebze ve meyvelerin iyice yıkanması

Kaynak: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17721-listeriosis

ÇOK OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı imzaladı, Emekliler 15 bin TL alacak Cumhurbaşkanı imzaladı, Emekliler 15 bin TL alacak
WhatsApp'a müthiş özellik geldi WhatsApp'a müthiş özellik geldi
Tarım Kredi'den dev indirim; Yoğurt, süt, çay fiyatı dipte Tarım Kredi'den dev indirim; Yoğurt, süt, çay fiyatı dipte
Ünlü yatak firması iflas etti; Yüzlerce çalışan işsiz kalıyor Ünlü yatak firması iflas etti; Yüzlerce çalışan işsiz kalıyor
O ülke binlerce Türk vatandaşını sınır dışı ediyor O ülke binlerce Türk vatandaşını sınır dışı ediyor
Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler
SON HABERLER
"Kredi Kartları Aşkına: Alışverişkolik 3 Burç!" "Kredi Kartları Aşkına: Alışverişkolik 3 Burç!"
IQ seviyeler tavan; İşte herkesi zekasıyla alt eden o 3 burç! IQ seviyeler tavan; İşte herkesi zekasıyla alt eden o 3 burç!
Hayal Gücü Evrenin Ötesinde! O Kan Grubu Yaratıcılıkta Adeta Uçuyor! Hayal Gücü Evrenin Ötesinde! O Kan Grubu Yaratıcılıkta Adeta Uçuyor!
Yaş Onlar İçin Tali Detay! Ruhunu Hep 18 Hisseden O Burçlar Açıklandı! Yaş Onlar İçin Tali Detay! Ruhunu Hep 18 Hisseden O Burçlar Açıklandı!
Sinir Telleri Pamuk İpliğine Bağlı! Aniden Alevlenen O 3 Burç Belli Oldu! Sinir Telleri Pamuk İpliğine Bağlı! Aniden Alevlenen O 3 Burç Belli Oldu!
WhatsApp'a müthiş özellik geldi WhatsApp'a müthiş özellik geldi
Tofaş alacak paranız varsa bunun yerine sıfır TOGG T10F alın Tofaş alacak paranız varsa bunun yerine sıfır TOGG T10F alın
Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler