L. monocytogenes bakterisi nedir, nereden bulaşır, ölümcül mü?

Bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, hamileler ve 65 yaş üzeri kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, dikkatle incelenmesi gereken bir bakteridir.

L. Monocytogenes’in Genel Özellikleri

Tanımlama:

L. monocytogenes, gıda aracılığıyla bulaşan ve listeriyoz denen enfeksiyona sebep olabilen, gram pozitif, çubuk şeklinde bir bakteridir.

Risk Grupları:

Bağışıklık sistemi zayıf kişiler, hamile kadınlar ve yaşlı bireyler bu bakteriye karşı daha hassastır.





Enfeksiyonun Yaygınlık Kaynakları

Gıda Ürünleri:

Uygun koşullarda muhafaza edilmeyen şarküteri ürünleri ve etler

Az pişmiş ya da çiğ et, balık ve deniz ürünleri

Taze sebze ve meyveler

Dondurulmuş ve soğuk servis edilen gıdalar

Bulaşma Yolu:

Enfekte olmuş gıdaların tüketimi sonucunda vücuda giren L. monocytogenes, gastrointestinal sistemden geçerek kan dolaşımına karışabilir. Bu yolculuk, özellikle risk gruplarında ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.





Listeriyoz Belirtileri

Genel Semptomlar:

Ateş

Mide bulantısı

İshal

İleri Dönem Belirtileri:

Üşüme ve ürperti

Kas ağrıları

Şiddetli vakalarda sinir sistemi etkilenmesi (menenjit veya ensefalit gelişimi)



Ölümcüllük ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

Listeria enfeksiyonu, özellikle risk gruplarında ciddi ve ölümcül sonuçlar doğurabilir. Erken tanı ve tedavi, komplikasyonların önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Sağlık kurumlarının güncel tedavi protokollerine uygun olarak hareket edilmesi, hastalığın seyrini olumlu yönde etkilemektedir.



Korunma ve Önleme Yöntemleri

Gıda Güvenliğine Dikkat:

Gıdaların uygun sıcaklık ve hijyen koşullarında muhafaza edilmesi

Şarküteri, et ve deniz ürünlerinin yeterince pişirilmesi

Taze sebze ve meyvelerin iyice yıkanması

Kaynak: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17721-listeriosis