L. monocytogenes bakterisi nedir, nereden bulaşır, ölümcül mü?

Bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, hamileler ve 65 yaş üzeri kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, dikkatle incelenmesi gereken bir bakteridir.
L. Monocytogenes’in Genel Özellikleri
Tanımlama:
L. monocytogenes, gıda aracılığıyla bulaşan ve listeriyoz denen enfeksiyona sebep olabilen, gram pozitif, çubuk şeklinde bir bakteridir.
Risk Grupları:
Bağışıklık sistemi zayıf kişiler, hamile kadınlar ve yaşlı bireyler bu bakteriye karşı daha hassastır.
Enfeksiyonun Yaygınlık Kaynakları
Gıda Ürünleri:
Uygun koşullarda muhafaza edilmeyen şarküteri ürünleri ve etler
Az pişmiş ya da çiğ et, balık ve deniz ürünleri
Taze sebze ve meyveler
Dondurulmuş ve soğuk servis edilen gıdalar
Bulaşma Yolu:
Enfekte olmuş gıdaların tüketimi sonucunda vücuda giren L. monocytogenes, gastrointestinal sistemden geçerek kan dolaşımına karışabilir. Bu yolculuk, özellikle risk gruplarında ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.
Listeriyoz Belirtileri
Genel Semptomlar:
Ateş
Mide bulantısı
İshal
İleri Dönem Belirtileri:
Üşüme ve ürperti
Kas ağrıları
Şiddetli vakalarda sinir sistemi etkilenmesi (menenjit veya ensefalit gelişimi)
Ölümcüllük ve Sağlık Üzerindeki Etkileri
Listeria enfeksiyonu, özellikle risk gruplarında ciddi ve ölümcül sonuçlar doğurabilir. Erken tanı ve tedavi, komplikasyonların önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Sağlık kurumlarının güncel tedavi protokollerine uygun olarak hareket edilmesi, hastalığın seyrini olumlu yönde etkilemektedir.
Korunma ve Önleme Yöntemleri
Gıda Güvenliğine Dikkat:
Gıdaların uygun sıcaklık ve hijyen koşullarında muhafaza edilmesi
Şarküteri, et ve deniz ürünlerinin yeterince pişirilmesi
Taze sebze ve meyvelerin iyice yıkanması
Kaynak: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17721-listeriosis