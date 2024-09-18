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Kuru fasulyenin dağılmasını önleyen tek malzeme * Tencereye bir tutam ekleseniz bile yeter

Kuru fasulyenin dağılmasını istemiyorsanız tencereye 1 tutam eklemeniz gereken baharat

Kuru fasulyenin dağılmasını önleyen tek malzeme * Tencereye bir tutam ekleseniz bile yeter

Türk sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında kuru fasulye yer alıyor. Afiyetle tüketilen bu lezzetli yemek besin değeri açısından oldukça zengindir. Bu nedenle sofralarda sürekli tüketilir. Kuru fasulyenin bir olumsuz yanı vardır ki pişirirken dağılması.

Ayrıca sindirim sırasında gaz yapması da diğer negatif yönlerden biridir. Fakat mutfakta bu nefis yemeği pişirirken ekleyeceğiniz bir tutam baharatla tüm lezzetini değiştirebilirsiniz. Ayrıca dağılmasını da önleyebilirsiniz.

KURU FASULYENİN DAĞILMASINI ÖNLEYEN TEK BAHARAT

PÜF NOKTA: Kuru fasulyenin dağılmasını önlemek için bir çay kaşığı kimyon eklemelisiniz. Kimyon fasulyenin dağılmasını önleyecektir.

Ayrıca kimyon yemeğe lezzet katarken vücutta gaz yapmasını da önleyecektir.

SIR GİBİ TARİFLE KURU FASULYE

kevserinmutfagi.com sitesinde yer alan lezzetli kuru fasulyenin tarifi şöyle:

Gereken malzemeler:

  • 2 su bardağı kuru fasulye,
  • 1 adet soğan,
  • 1 yemek kaşığı domates salçası,
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber,
  • 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ,
  • Tuz,
  • Oda sıcaklığında su.

YİYEN BİR TABAK DAHA İSTEYECEK

Fasulyeleri akşamdan iyice yıkayıp sıcak suyla ıslayın,

Ertesi gün soğanı yemeklik doğrayın,

Sıvı yağda kavurun,

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun,

Toz biberi ekleyip karıştırın,

Suyunu süzdüğünüz fasulyeleri ekleyin ve karıştırın,

Düdüklü tencere için üzerini 1 parmak geçecek kadar su ekleyip kapağını kapatın ve buharı çıkmaya başladıktan sonra 20 dk pişirin,

Normal tencere için üzerini 4 parmak geçecek kadar su ekleyip kısık ateşte fasulyeler yumuşayana kadar pişirin,

Tuzunu ekleyip karıştırın ve birkaç dakika daha pişirin.

Kaynak: kevserinmutfagi.com

Derleme: gazeteoku.com

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