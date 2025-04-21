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Kurbanlık fiyatları en ucuz bu illerde; Kurbanlık alacaklar dikkat!

🔴 Kurban Bayramı öncesi fiyat araştırması yapanlar dikkat! 2025 yılı için açıklanan büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarında en uygun seçenekler bazı illerde öne çıkıyor.

Kurbanlık fiyatları en ucuz bu illerde; Kurbanlık alacaklar dikkat!

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Türkiye genelinde kurbanlık fiyatları şekilleniyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satış rakamları, bulundukları bölgeye, hayvanın et verimine, bakım sürecine ve taşıma maliyetlerine göre farklılık gösteriyor.

Peki 2025 yılında en uygun fiyatlı kurbanlıklar hangi şehirlerde satılıyor?

Hangi Şehirde Kurbanlık Daha Ucuz?

Güncel verilere göre;

Büyükbaş kurbanlıkta en uygun fiyatlar Gaziantep ve Antalya'da,
Küçükbaş hayvanlarda ise Ankara, Konya ve Adana ön plana çıkıyor.
Erken pazara giriş yapan üreticiler ve düşük lojistik maliyetleri bu illerde fiyatların daha makul olmasına katkı sağlıyor.

Şehirlere Göre 2025 Kurbanlık Fiyat Listesi

Ankara
🔹 Büyükbaş: 90.000 – 250.000 TL
🔹 Küçükbaş: 8.000 – 20.000 TL

İzmir
🔹 Büyükbaş: 80.000 – 250.000 TL
🔹 Küçükbaş: 10.000 – 20.000 TL

Bursa
🔹 Büyükbaş: 80.000 – 220.000 TL
🔹 Küçükbaş: 15.000 – 25.000 TL

Konya
🔹 Büyükbaş: 100.000 – 180.000 TL
🔹 Küçükbaş: 8.000 – 17.000 TL

Gaziantep
🔹 Büyükbaş: 75.000 – 170.000 TL
🔹 Küçükbaş: 10.000 – 20.000 TL

Şanlıurfa
🔹 Büyükbaş: 100.000 – 160.000 TL
🔹 Küçükbaş: 10.000 – 17.000 TL

İzmit
🔹 Büyükbaş: 120.000 – 250.000 TL
🔹 Küçükbaş: 15.000 – 25.000 TL

Adana
🔹 Büyükbaş: 80.000 – 150.000 TL
🔹 Küçükbaş: 9.000 – 18.000 TL

Antalya
🔹 Büyükbaş: 75.000 – 180.000 TL
🔹 Küçükbaş: 12.000 – 22.000 TL

Diyarbakır
🔹 Büyükbaş: 100.000 – 180.000 TL
🔹 Küçükbaş: 10.000 – 15.000 TL


Fiyatlar Neye Göre Değişiyor?

Kurbanlık fiyatları, hayvanın:

✔️ Cinsi
✔️ Et verimi
✔️ Beslenme süreci
✔️ Taşıma ve barınma maliyetleri
✔️ Bulunduğu bölgenin arz-talep dengesi
gibi birçok faktöre göre belirleniyor. Özellikle erken dönemde pazara giren yetiştiriciler, daha uygun fiyat sunabiliyor.

Kaynak: Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri

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