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Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, tatil kaç gün?

Ramazan Bayramı'nın ardından gözler, İslam dünyasının en önemli dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı'na çevrildi.

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, tatil kaç gün?

Milyonlarca kişi, bayramın tarihlerini ve tatil süresini merak ediyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman? Tatil süresi kaç gün olacak? İşte tüm detaylar…

Kurban Bayramı 2025 Ne Zaman?

İslam takvimine göre Zilhicce ayının 10. gününde başlayan Kurban Bayramı, bu yıl 6 Haziran 2025 Cuma günü idrak edilecek. Bayram öncesinde ise Arefe Günü 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor. İşte bayram günleri:

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Bayram, cuma günü başlayarak hafta sonunu da kapsayacak ve pazartesi günü sona erecek.

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek?

Kurban Bayramı resmi olarak 4 gün sürecek. Ancak tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da tatilin 9 güne uzatılması ihtimali oldukça yüksek. Eğer tatil uzatılırsa, kamu çalışanları hafta içi tatil olan 10 ve 11 Haziran’ı da izinli geçirerek toplamda 9 gün boyunca tatil yapabilecek.

Bayram Tatili 9 Gün Olur Mu?

Resmi tatil süresinin 4 gün olmasına rağmen, geçmiş yıllarda olduğu gibi tatilin 9 güne çıkarılması gündemde. Özellikle kamu çalışanları için 10 Haziran Salı ve 11 Haziran Çarşamba günlerinin idari izin ilan edilmesi durumunda, tatil 31 Mayıs Cumartesi gününden başlayıp 9 Haziran Pazartesi gününe kadar sürebilir.

Hükümetin, ekonomik ve turizm sektörü açısından tatili uzatması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamanın bayram öncesi yapılması muhtemel.

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