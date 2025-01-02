Kural silbaştan; Milyonlarca ev sahibi ve kiracı dikkat!

Kira sözleşmesinin e-Devlet üzerinden hazırlanması planlanıyor ve bu süreçte emlak danışmanları aktif rol oynayacak. Bu düzenleme hem kiracılar hem de ev sahipleri için ek maliyetler ve daha profesyonel bir yaklaşım anlamına geliyor.

Kira Sözleşmesi Hazırlamada Emlak Danışmanı Zorunlu mu Olacak?

Yeni sistemde, kira sözleşmesi hazırlama sürecinde emlak danışmanları yetkilendiriliyor. Emlak danışmanları, sözleşmeyi hazırlama ve taraflara onaya sunma konusunda sorumluluk alacak. Bu durum, kira işlemlerinde daha şeffaf ve yasalara uygun bir sistemin oluşmasını hedefliyor.

Hizmet Bedeli Gündemde

Emlak danışmanlarının bu hizmeti karşılığında bir bedel talep edeceği ifade ediliyor. Hizmet bedeli, ev sahipleri ve kiracılar için ek bir maliyet yaratacak olsa da, bu düzenlemenin kira süreçlerini daha profesyonel hale getireceği öngörülüyor.

e-Devlet Entegrasyonu ile Sistem Nasıl İşleyecek?

Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanması, hem takibin kolaylaştırılmasını hem de denetimin artırılmasını hedefliyor. Emlak danışmanları, sözleşme hazırlama, takip ve onaylama gibi kritik adımlarda aktif rol üstlenecek. Bu sistemin, kira işlemlerini daha düzenli hale getirmesi ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkları azaltması bekleniyor.

Vergisel Yükümlülükler ve Kira Beyannameleri

Yeni düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile kira gelirlerinin denetlenmesini kolaylaştıracak. Emlak danışmanlarının e-Devlet üzerinden kira sözleşmelerini takip edebilmesi sayesinde, yıllık kira beyannamelerinin verilmesi daha kolay bir hale gelecek. Bu durum, hem ev sahipleri hem de devlet için daha etkin bir gelir takibini mümkün kılacak.

Kaynak: Resmi Gazete – Yeni Emlak Düzenlemesi