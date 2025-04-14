Kriz var! Deha dizisinin fişi çekildi!

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak gibi başarılı oyuncuları buluşturan dizide, erken final kararı alındı. 😢

📉 Son haftalarda yaşanan reyting düşüşleri, yapım ekibini zor bir karar almaya itti. Kulislere göre, dizinin 30. bölümü bile beklenmeden ekranlara veda etmesi gündemde. Hatta final sahnesinin şimdiden yazıldığı iddia ediliyor!



🎭 Deha’da Gerilim Yükseldi Ama Yetmedi!

Yeni bölümlerde Devran’ın, İmre’yi Karahan’dan kurtarma çabası, Gülce’nin suçsuzluğunu ispat etmek için oynanan tehlikeli oyunlar izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Ancak tüm bu aksiyon dolu sahneler, reyting tablosunu düzeltmeye yetmedi.

İzleyiciler dizinin sürükleyici kurgusuna rağmen erken bitmesinden dolayı üzgün. X’te (Twitter) bir kullanıcı şöyle dedi: “Böyle kaliteli yapımları harcamayın artık. Deha, TV’de nadir gördüğümüz kalitedeydi.”

🕰️ Deha 27. Bölüm Ne Zaman?

Erken final söylentilerine rağmen dizi 27. bölümüyle 14 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında olacak. Final tarihi netleşmese de izleyiciler şimdiden dizinin son sahnesini merak etmeye başladı.