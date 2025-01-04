KPSS şartsız; İŞKUR lise mezunu bekçi alıyor

KPSS şartı aranmayan bu ilanlar, lise mezunu adaylar için cazip iş fırsatları sunuyor. İşverenlerin belirlediği bazı genel şartlara uygun olan adaylar, başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

Bekçi Alımında Aranan Genel Şartlar

İŞKUR aracılığıyla yayınlanan bekçi alımı ilanlarında KPSS şartı bulunmuyor. Ancak adayların aşağıdaki kriterlere uygun olması bekleniyor:

Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlama,

Sorumluluk sahibi ve disiplinli bir yapıya sahip olma,

Etkili iletişim ve sorun çözme yeteneğine sahip olma,

Görevin gerektirdiği fiziksel ve zihinsel yeterliliği karşılayabilme.

Bu şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden veya İŞKUR şubelerinden yapabiliyor.

Ocak 2025 Güncel Bekçi Alım İlanları

04 Ocak 2025 itibarıyla İŞKUR’da duyurulan bekçi alım ilanlarında öne çıkan detaylar şu şekilde:

İstanbul: 12 farklı ilanda toplamda 20 bekçi alımı yapılacak.

Ankara: 3 farklı ilanda toplamda 5 bekçi alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru Detayları

Bekçi alımı ilanlarına başvurmak isteyen adaylar, İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden ya da İŞKUR şubelerine bizzat giderek başvuru işlemlerini tamamlayabilir.