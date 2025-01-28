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KPSS şartı yok; 18-40 yaş arası Sağlık Bakanlığı personel alıyor

Sağlık Bakanlığı, 81 ilde bulunan devlet hastanelerindeki personel açığını gidermek amacıyla 9 bin işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

KPSS şartı yok; 18-40 yaş arası Sağlık Bakanlığı personel alıyor

Çeşitli meslek gruplarında yapılacak istihdamlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak başvurular ile gerçekleştirilecek.

Sağlık sektöründe iş arayan adaylar için büyük bir fırsat sunan bu alımlar, KPSS puanı şartı olmadan yapılacak ve adaylar kura çekimiyle belirlenecek. Başvuruların Şubat 2025 itibarıyla başlaması bekleniyor.

Hangi Pozisyonlara Alım Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı ilana göre aşağıdaki meslek gruplarına personel alımı yapılacaktır:

Bilgisayar Sistem Kurulum, Bakım ve Onarım Elemanı

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı

Elektrikçi (Genel)

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

İnşaat Boyacısı (Boyacı)

Marangoz

Oto Bakım Onarımcısı (Otomotiv Mekanikçisi)

Oto Elektrikçi

Otomotiv Kaportacısı

Klinik Destek Elemanı

Güvenlik Görevlisi

Temizlik Görevlisi

Başvuru Şartları Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan işçi alımı için belirlenen başvuru kriterleri şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az 18, en fazla 40 yaşında olmak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da muaf olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Bu şartları sağlayan adaylar, belirtilen tarihlerde İŞKUR üzerinden veya şahsen başvuru yaparak sürece dahil olabilecekler.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

İlgili kadrolara başvurmak isteyen adaylar, başvuruların başlamasıyla birlikte Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi web sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Ayrıca adaylar, İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerine bizzat giderek başvuru yapabilecekler.

Kura çekimi ile belirlenecek adaylar için Sağlık Bakanlığı tarafından resmi duyuru yapılacak. Bu nedenle başvuru yapacak adayların güncel gelişmeleri takip etmeleri önemlidir.

Resmi Açıklamalar Şubat Ayında Yayınlanacak

Sağlık Bakanlığı, işçi alımı süreciyle ilgili Şubat ayı başında detaylı bir açıklama yapacağını duyurdu. Başvuru tarihlerine dair kesin bilgilerin yer aldığı duyuruların, Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR’un resmi web sitelerinde yayınlanacağı belirtildi.

Güncel başvuru süreci hakkında detaylı bilgilere ulaşmak ve başvurularınızı gerçekleştirmek için Sağlık Bakanlığı Resmi Web Sitesi ve İŞKUR Resmi Web Sitesi adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

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