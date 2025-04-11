Köyde evi olana mest eden haber; Yasal düzenleme TBMM'den geçti

Yeni yasa, kaçak yapılaşmayla mücadelede güçlü adımlar içerirken, teknik personellere hapis cezası, değer artışlarından alınacak pay ve yapı denetiminde sıkılaşma gibi dikkat çekici hükümler getiriyor.

Yapı Denetiminde Yeni Dönem: Cezalar Katlandı, Denetimler Sıkılaştı

Yeni yasaya göre yapı denetim sistemi köklü şekilde yenilendi. Artık yapı denetim firmaları, faaliyet gösterecekleri il sayısına Bakanlık kararıyla sınırlandırılabilecek. Bununla birlikte yapı denetim hizmet bedelleri, inşaatın metrekaresine göre belirlenecek ve firmalar elektronik sistem üzerinden atanacak.

İdari ihlaller durumunda yapı denetim firmalarına en az 50 bin TL idari para cezası uygulanacak. Görevini kötüye kullanan mimar, mühendis, teknik personel ve laboratuvar görevlileri 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Türkiye Çevre Ajansı Artık Şirket Kurabilecek

Türkiye Çevre Ajansı’na tanınan yeni yetkilerle birlikte, ajans artık şirket kurabilecek ve bu şirketlere ortak olabilecek. Bu adım, çevresel yatırımların teşvik edilmesi ve özel sektörle entegre çalışmalarda kamu tarafının daha aktif rol alması amacıyla düzenlendi.



İmar Hakkı Aktarımı Yasallaştı

Kamu hizmeti için ayrılmış parsellerde inşaat hakkı kısıtlanan mülk sahipleri artık mağdur olmayacak. Yeni düzenlemeye göre, bu kişilerin yapılaşma hakkı, başka parsel ya da parsellere aktarılabilecek. Bu hak, taşınmazın değerine göre belirlenecek ve kıymet takdir komisyonları tarafından onaylanacak. Ancak, aktarım yapılacak parseldeki emsal oranı hiçbir şekilde yüzde 30’u geçemeyecek.

Kamu Alanları İçin Kapsamlı İmar Tanımı

İmar Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, kamuya ait alanların tanımı genişletildi. Yeni düzenleme, meydan, park, yeşil alan, çocuk bahçesi, ibadet yeri, sağlık tesisi, karakol, okul, kreş, pazar yeri, toplu taşıma durakları, trafo alanı gibi 40’tan fazla alanda kamusal kullanımı zorunlu hale getirdi. Bu alanlar farklı amaçlarla kullanılamayacak.

Değer Artış Payı Resmileşti

İmar planı değişiklikleri sonucunda taşınmaz değerlerinde artış yaşanması halinde, bu artışın yüzde 90’ı kamuya aktarılacak. Yani "değer artış payı" adı altında, oluşan rant kamulaştırılmış olacak. Bu bedel peşin ya da taksitle tahsil edilebilecek.

Köy Evleri İçin İstisnai Düzenlemeler

Köylerde yapılan binalara yönelik kurallar da yeniden yazıldı. İmar planı olmayan köylerde vatandaşların inşa ettiği yapılar için yeni bir ruhsat sistemi oluşturulacak. Ruhsatsız kaçak yapıların önüne geçilmesi hedeflenirken, kırsal kalkınmayı destekleyecek istisnai hükümler de düzenlemede yer aldı.

Elektronik Haberleşme Altyapısı Kolaylaştı

İmar planı olmayan alanlarda elektronik haberleşme kule ve direkleri için ruhsat süreçleri sadeleştirildi. Gerekli haritaların onaylanmasıyla birlikte daha hızlı lisanslama yapılabilecek.



Güneş ve Rüzgar Santralleri Denetim Dışında Kaldı

Yasa, yenilenebilir enerji yatırımlarını da desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda güneş ve rüzgar enerji santralleri, yapı denetim sisteminin dışında tutuldu. Bu sayede yatırım süreçlerinde yaşanan bürokratik engeller azaltılacak.



Yasa Ne Amaçlıyor?

Yeni yasa ile:

Kaçak yapılaşmanın önlenmesi,

Kentsel dönüşümün hızlandırılması,

Kamu yararına hizmet eden alanların artırılması,

Teknik denetimin kalitesinin yükseltilmesi,

Yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi,

Ve bireysel mülkiyet haklarının korunması hedefleniyor.

Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: TGRT HABER