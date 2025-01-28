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Köpeğinin sesine uyandı; Bakınca şoke oldu

Ardahan'da kış şartlarının zorluğu, bölgedeki vahşi hayvanların yerleşim alanlarına inmesine sebep oluyor.

Köpeğinin sesine uyandı; Bakınca şoke oldu

Son olarak gece saatlerinde, aç kalan bir kurt sürüsü, bir köydeki köpeği hedef aldı. Görüntülerde, kurtların saldırısına uğrayan köpek, hayatta kalmak için cesurca direnirken, ev sahiplerinin bağrışları sonucu dışarı çıkan bir vatandaş yaşananlara tanıklık etti.

Bölge sakinlerinin paylaştığı bilgilere göre, Ardahan'da kış mevsimi, yiyecek bulmakta zorlanan vahşi hayvanların daha sık yerleşim yerlerine yaklaşmalarına neden oluyor. Bunun sonucunda, özellikle köpekler zaman zaman kurtların saldırısına uğruyor. Saldırının ardından köpek büyük bir cesaret göstererek, kurt sürüsüne karşı koymaya çalıştı, ancak bu durum köpeğin ve çevresindekilerin büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalmasına yol açtı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, köpeğin direnişi, çevredeki insanları derinden etkiledi.

Yerel yetkililer, bu tür olayların artmasını önlemek için köydeki hayvan sahiplerine daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısını yaparken, aynı zamanda kurtların yiyecek bulma zorluklarına karşı daha fazla önlem alınması gerektiğini belirtti.

Bu olay, Ardahan’daki zorlu kış koşullarının ve ekosistemdeki dengenin nasıl insan ve hayvan etkileşimini zorlaştırabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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