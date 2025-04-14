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Konyalıların sırrı çorba! 30 yıllık usta'dan Kelle Paça tarifinin püf noktası

Konya'da 5 saat pişirilen kelle paça çorbası, kolajen ve bağışıklık desteğiyle kış aylarının vazgeçilmezi. İşte 30 yıllık ustadan püf noktaları ve faydaları!

Konyalıların sırrı çorba! 30 yıllık usta'dan Kelle Paça tarifinin püf noktası

Kış aylarında bağışıklık sistemi desteği arayan Konya halkı, çareyi kelle, paça ve beyinle yapılan şifa dolu çorbalarda buluyor. Osmanlı mutfağının mirası bu lezzet, sadece damaklara değil, eklemlere ve cilde de iyi geliyor.

🔬 Kolajen yönünden zengin kelle paça, Konya’da kış sofralarının yıldızı. Peki bu çorbanın sırrı ne?

👨‍🍳 30 Yıllık Usta Anlatıyor: Gerçek Kelle Paça Nasıl Yapılır?

Konya’da 30 yıldır çorbacılık yapan Ramazan Bademci, kelle paçanın kolajen yönünden etkili olabilmesi için kremasız, katkısız ve tamamen kendi suyuyla hazırlanması gerektiğini vurguluyor:

“Biz kremasız yapıyoruz, çünkü kolajeni öldürmemek gerek. Ayak paça 5 saat, kelle 3 saat pişiyor. İlik ve etin özü suya geçiyor.”

Ustanın kullandığı özel temizleme makinesi ise sakatatların hijyenik hazırlanmasını sağlıyor. Böylece hem lezzet hem sağlık aynı tabakta buluşuyor.


🧄 Sarımsak + Acı Sos = Doğal Antibiyotik

Bademci’ye göre çorbanın lezzeti kadar şifası da öz suyunda gizli.

🍜 Sarımsak ve özel acı sos, kelle, beyin ve paçayla birleştiğinde adeta doğal antibiyotik etkisi yaratıyor.

“Sarımsakla birleşen o üçlü, tam bir kış ilacına dönüşüyor,” diyen Bademci, özellikle 55 yaş üstü bireylerin bu çorbayı düzenli tükettiğini söylüyor.

💸 Fiyat Bilgisi ve Sunum Detayı

Normal porsiyon: 180 TL

Bakır tas (1.5 porsiyon): 220 TL

📌 Fiyatlar günceldir ve içeriğin yoğunluğuna göre uygun bulunuyor.

Kaynak: İHA

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