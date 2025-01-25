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Konya'da çöken binada kahramanlık destanı! Hayatlar kurtarıldı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple çöken üç katlı bir binada yaşanan dramda, bir kahramanlık hikayesi öne çıktı.

Konya'da çöken binada kahramanlık destanı! Hayatlar kurtarıldı

Binanın zemin katından gelen garip sesleri fark eden Suriye uyruklu Ali Hüseyin, hemen binanın her katındaki zillere basarak sakinleri tahliye etmeye çalıştı. Bu uyarı, onlarca kişinin hayatını kurtardı. Hüseyin, yaşadığı korkunç anları şöyle anlattı: "Sesleri duyduğumda, hızla herkesi dışarı çıkarmaya başladım. Çoluk çocuk demeden, herkese 'binadan çıkın' diye bağırdım. Tam çıktığımız anda bina çökmeye başladı. En son ben çıktım ve dışarıda ne olduğunu hatırlamıyorum. Gözlerimi kapattım ve ağabeyim beni ambulansa götürdü."

Arama Kurtarma Çalışmaları

Çöken binanın enkazında başlatılan arama kurtarma operasyonu, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve güvenlik birimlerinin yoğun çabalarıyla devam ediyor. 5 saat sonra, enkaz altındaki yaşam üçgeninde oturur vaziyette bulunan 3 kişiye ulaşıldı. UMKE ekiplerinin müdahalesiyle, Halid Elcezar (53) ve yeğeni Muhammed Elcezar (23) sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Ekipler, diğer kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Konya'da çöken binada kahramanlık destanı! Hayatlar kurtarıldı7

Kurtarıcı Ali Hüseyin'in Cesareti

Ali Hüseyin, büyük bir cesaret göstererek, binanın çökmesinden önce herkesin güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağladı. "Benim bildiğim kadarıyla binada kimse kalmadı. Tam olarak ben çıktım, bina çöktü ve o an ne olduğunu hatırlamıyorum," diyerek, yaşadığı olayın etkilerini anlattı.

Bu olay, yalnızca bir bina çökmesi değil, aynı zamanda insanlık ve cesaretin de bir simgesi oldu. Suriye uyruklu Ali Hüseyin, soğukkanlı ve hızlı hareket ederek çevresindekilerin hayatını kurtardı. Bugün, o yaşananları hatırlarken, güvenli bölgelere taşınan yaralıların tedavisi devam ediyor.

Kaynak: DHA

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