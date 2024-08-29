Kolunda ısırık izi bulunmuştu! Kayıp Narin'in gözaltına alınan ağabeyi İstanbul’a gönderildi

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın bulunması için ekipler seferber oldu. Çok sayıda ekip dağ tepe Narin’i ararken dün sıcak bir gelişme yaşanmıştı. Narin'in ağabeyi gözaltına alınmıştı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ise yaptığı açıklamada artık çemberin daraldığını belirtirken önemli delillerin olduğunu söylemişti. Bugün ise yeni bir haber daha geldi. Narin'in göz altındaki ağabeyi İstanbul'a gönderildi.

KOLUNDA ISIRIK İZİ BULUNDU

8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına dair soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi gözaltına alınmıştı. Kolunda ısırık izi olan ağabey kendisinin yaptığını söylemişti ancak savcılık yeni bir karar aldı. 18 yaşındaki ağabeyin kolundaki ısırığın Narin’e ait olup olmadığını belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp kurumuna gönderildiği öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Diğer yandan ekipler Narin’i bulabilmek için arama çalışmalarına devam ediyor. Çok sayıda ekibin katıldığı arama çalışmalarında 7 iz takip köpeği görev yapıyor. Aramalara helikopterlerle havadan da destek veriliyor. Köydeki evlerin yanı sıra köye giriş çıkış yaptığı tespit edilen 12.550 aracın da arandığı öğrenildi. Şu ana kadar 130 kişinin ifadesi alındı.