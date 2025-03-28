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Kolpaçino'nun galericisi Şahin bambaşka biri oldu; Görenler şaşkına döndü

Türk sinemasının sevilen komedi serisi Kolpaçino'nun galerici Şahin'i olarak tanınan Serkan Şengül, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası inanılmaz bir dönüşüm geçirdi.

Kolpaçino'nun galericisi Şahin bambaşka biri oldu; Görenler şaşkına döndü

TV8'in Gel Konuşalım programında yeni görünümüyle sevenlerini şaşkına uğratan oyuncu, tam 50 kilo vererek adeta yeniden doğduğunu ifade etti.

🎬 Şengül'ün Dönüşüm Hikayesi

Eski Kilo: 130 kg

Yeni Kilo: 80 kg

Ameliyat Tarihi: 2 yıl önce

Verdiği Kilo: 50 kg

Şengül, "Serkan'ın içinden Serkan çıktı. Ameliyat sonrası beslenmeme dikkat ediyorum" diyerek bu zorlu süreci nasıl atlattığını anlattı.

🎭 Kariyerinin Dönüm Noktaları

✔ Doğum: 20 Mart 1978, İstanbul

✔ İlk Rolü: Sıdıka dizisi (Şafak Sezer sayesinde)

✔ Çıkış Yaptığı Rol: Kolpaçino serisinde "Galerici Şahin"

✔ Diğer Önemli Projeler: Kutsal Damacana 2 İtmen

💪 Zayıflama Sürecindeki Zorluklar

Şengül ameliyat sonrası süreci şöyle anlatıyor:
"İlk 6 ay katı gıdalardan tamamen uzak durdum. Psikolojik olarak hazır olmak gerekiyor. Şimdi düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle formumu koruyorum."

🎥 Yeni Projeler Kapıda

Bu fiziksel değişimin kariyerine yansıyacağını belirten Şengül:
"Artık farklı karakterleri canlandırabileceğim. Komedi dışında da projelerde yer almak istiyorum" dedi.

🌟 Sevenlerinden Tepkiler

Sosyal medyada #SerkanŞengülDeğişimi etiketiyle trend olan oyuncuya hayranlarından destek mesajları yağıyor:

"Şahin abi tanıyamadık seni!"
"Bu irade takdire şayan"

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