Kolpaçino'nun galericisi Şahin bambaşka biri oldu; Görenler şaşkına döndü

TV8'in Gel Konuşalım programında yeni görünümüyle sevenlerini şaşkına uğratan oyuncu, tam 50 kilo vererek adeta yeniden doğduğunu ifade etti.
🎬 Şengül'ün Dönüşüm Hikayesi
Eski Kilo: 130 kg
Yeni Kilo: 80 kg
Ameliyat Tarihi: 2 yıl önce
Verdiği Kilo: 50 kg
Şengül, "Serkan'ın içinden Serkan çıktı. Ameliyat sonrası beslenmeme dikkat ediyorum" diyerek bu zorlu süreci nasıl atlattığını anlattı.
🎭 Kariyerinin Dönüm Noktaları
✔ Doğum: 20 Mart 1978, İstanbul
✔ İlk Rolü: Sıdıka dizisi (Şafak Sezer sayesinde)
✔ Çıkış Yaptığı Rol: Kolpaçino serisinde "Galerici Şahin"
✔ Diğer Önemli Projeler: Kutsal Damacana 2 İtmen
💪 Zayıflama Sürecindeki Zorluklar
Şengül ameliyat sonrası süreci şöyle anlatıyor:
"İlk 6 ay katı gıdalardan tamamen uzak durdum. Psikolojik olarak hazır olmak gerekiyor. Şimdi düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle formumu koruyorum."
🎥 Yeni Projeler Kapıda
Bu fiziksel değişimin kariyerine yansıyacağını belirten Şengül:
"Artık farklı karakterleri canlandırabileceğim. Komedi dışında da projelerde yer almak istiyorum" dedi.
🌟 Sevenlerinden Tepkiler
Sosyal medyada #SerkanŞengülDeğişimi etiketiyle trend olan oyuncuya hayranlarından destek mesajları yağıyor:
"Şahin abi tanıyamadık seni!"
"Bu irade takdire şayan"