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Kocaeli son dakika haber! İzmit'te feci trafik kazası

Kocaeli son dakika haber! İzmit Kocaeli'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kocaeli son dakika haberinde ölü ve yaralılar var!

Kocaeli son dakika haber! İzmit'te feci trafik kazası

Kocaeli İzmit'te son dakika haber. İzmit D100 yolu üzerinde bulunan İSU Genel müdürlüğü'nün karşısında feci bir kaza meydana geldi. Kazada ölenler ve yaralananlar var.

İzmit D100 yolunda İSU genel müdürlüğü karşısında belediye otobüsü ve otomobil çarpıştı.

Kaza 23:40 sularında meydana geldi. Belediye otobüsüne çarpan otomobil sonrası pek sayıda ambulans ve polis ekipleri olay yerine geldi.

Ayrıntılar belli oldu!

Aşırı hız yapan gençler park halindeki belediye otobüse çarptı. 3 yaralı gençten 2 gencin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

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