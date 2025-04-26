Koç Holding'de ortalık karıştı; Deprem yaşandı

Şirketin açıkladığı verilere göre, Arçelik bu dönemde 1 milyar 640 milyon TL net zarar kaydetti. Piyasalarda zarar beklentisi ortalama 885 milyon TL civarındaydı, dolayısıyla açıklanan rakam beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti.



Satış Gelirlerinde Artış, Kârlılıkta Düşüş 📊

Arçelik'in satış gelirleri 2025 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 109 milyar 117 milyon 642 bin TL'ye ulaştı. 2024 yılının aynı döneminde bu rakam 99 milyar 801 milyon 65 bin TL olarak kaydedilmişti. Ancak gelir artışına rağmen, kârlılık göstergelerindeki gerileme dikkat çekti.

Brüt kâr marjı yüzde 29,7’den yüzde 28,7’ye gerilerken; FAVÖK marjı yüzde 7,9’dan yüzde 5,2’ye, faaliyet kâr marjı ise yüzde 4,4’ten yüzde 0,9’a düştü. Net kâr/zarar marjı da geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 2,6’lık pozitif seviyeden, bu yıl yüzde eksi 1,8’e indi.



Geçmiş Performansla Karşılaştırma 🏦

2024 yılının ilk çeyreğinde 2 milyar 425 milyon TL net kâr elde eden Arçelik, yılı da 1 milyar 689 milyon 82 bin TL net kârla kapatmıştı. Şirketin bu yıl ilk çeyrekte açıkladığı net zarar, sektör ve yatırımcılar açısından önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Uzmanlar, özellikle faaliyet kâr marjındaki sert düşüşün, maliyet artışları ve global ekonomik dalgalanmalardan kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor. Şirketin yılın geri kalan döneminde nasıl bir toparlanma stratejisi izleyeceği ise merak konusu.

Kaynak: Gazeteoku.com