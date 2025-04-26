GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Koç Holding'de ortalık karıştı; Deprem yaşandı

Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Koç Holding bünyesindeki Arçelik, 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Koç Holding'de ortalık karıştı; Deprem yaşandı

Şirketin açıkladığı verilere göre, Arçelik bu dönemde 1 milyar 640 milyon TL net zarar kaydetti. Piyasalarda zarar beklentisi ortalama 885 milyon TL civarındaydı, dolayısıyla açıklanan rakam beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti.


Satış Gelirlerinde Artış, Kârlılıkta Düşüş 📊

Arçelik'in satış gelirleri 2025 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 109 milyar 117 milyon 642 bin TL'ye ulaştı. 2024 yılının aynı döneminde bu rakam 99 milyar 801 milyon 65 bin TL olarak kaydedilmişti. Ancak gelir artışına rağmen, kârlılık göstergelerindeki gerileme dikkat çekti.

Brüt kâr marjı yüzde 29,7’den yüzde 28,7’ye gerilerken; FAVÖK marjı yüzde 7,9’dan yüzde 5,2’ye, faaliyet kâr marjı ise yüzde 4,4’ten yüzde 0,9’a düştü. Net kâr/zarar marjı da geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 2,6’lık pozitif seviyeden, bu yıl yüzde eksi 1,8’e indi.


Geçmiş Performansla Karşılaştırma 🏦

2024 yılının ilk çeyreğinde 2 milyar 425 milyon TL net kâr elde eden Arçelik, yılı da 1 milyar 689 milyon 82 bin TL net kârla kapatmıştı. Şirketin bu yıl ilk çeyrekte açıkladığı net zarar, sektör ve yatırımcılar açısından önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Uzmanlar, özellikle faaliyet kâr marjındaki sert düşüşün, maliyet artışları ve global ekonomik dalgalanmalardan kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor. Şirketin yılın geri kalan döneminde nasıl bir toparlanma stratejisi izleyeceği ise merak konusu.

Kaynak: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
İstanbul'dan sonra o ilimizi işaret etti! Eli kulağında diyerek açıkladı İstanbul'dan sonra o ilimizi işaret etti! Eli kulağında diyerek açıkladı
Sakın almayın; Türkiye'deki 8 sucuk markası hileli çıktı Sakın almayın; Türkiye'deki 8 sucuk markası hileli çıktı
Koç Holding'de ortalık karıştı; Deprem yaşandı Koç Holding'de ortalık karıştı; Deprem yaşandı
Türkiye'nin kardeş ülkesine savaş ilan ettiler; Büyük korku var Türkiye'nin kardeş ülkesine savaş ilan ettiler; Büyük korku var
Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı
Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler! Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler!
SON HABERLER
Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı
ZAMLANDI; İŞKUR katılanlara 28 bin 736 TL verecek! ZAMLANDI; İŞKUR katılanlara 28 bin 736 TL verecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı; 28-29-30 Nisan'da emekliye 30.000 TL ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı; 28-29-30 Nisan'da emekliye 30.000 TL ödenecek
Ortaya çıktı; Renault 5'in tahmini fiyatı duyuruldu Ortaya çıktı; Renault 5'in tahmini fiyatı duyuruldu
Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler! Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler!
Devamlı baş ağrısı çekenler buraya; Canan Karatay bunu önerdi Devamlı baş ağrısı çekenler buraya; Canan Karatay bunu önerdi
Sıfır arabada 411.900 TL teklifi! Fiat bu fırsatla ayakları yerden kesecek! Sıfır arabada 411.900 TL teklifi! Fiat bu fırsatla ayakları yerden kesecek!
Altın kaç para düşecek? İslam Memiş’ten kritik uyarı Altın kaç para düşecek? İslam Memiş’ten kritik uyarı