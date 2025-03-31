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KKTC'de başörtülü öğrencileri engelleyen Selma Eylem kimdir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başörtüsü uygulamasına yönelik tartışmalar sürerken, Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu’nda uygulamaya konulan “bone ve bandana” düzenlemesi, yoğun tepkiler üzerine geri çekildi.

KKTC'de başörtülü öğrencileri engelleyen Selma Eylem kimdir?

Türkiye Büyükelçiliği önünde konuşan Selma Eylem’in sert ifadeleri de gündemi hareketlendirdi.

Kıbrıs’ta başörtüsüyle ilgili tartışmalar son haftalarda yeniden alevlendi. KKTC’de eğitim kurumlarında uygulanan başörtüsü kısıtlamaları, özellikle Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu’nda öne çıkan “bone ve bandana” düzenlemesi ile gündeme oturdu. Yoğun muhalefet ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile ana muhalefet partilerinin tepkileri üzerine söz konusu uygulama geri çekildi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı açıklamada, uygulamanın toplumda bölünme veya gerginlik yaratma amacı taşımadığını vurgulayarak, dinî inançlara gösterilmesi gereken saygı çerçevesinde konunun daha geniş istişare süreçlerine tabi tutulacağını belirtti.

Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği konuşmada Selma Eylem, sert ve tehditkar ifadeler kullanarak “Sayın elçiye bir kez daha diyoruz, go home!” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, diplomatik çevreler ve kamuoyu tarafından geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan, konunun temelinde yatan mesele, Lefkoşa’daki bir kız öğrencinin başörtüsü nedeniyle okula alınmamasıyla gündeme gelmişti. Okul yönetimi, pedagog eşliğinde yapılan değerlendirmede başörtüsünün eğitim kurumlarında yasak olduğunu ve bu konuda yetkinin tamamen okul idaresine ait olduğunu ifade etti. Aile, Milli Eğitim Bakanlığı’na resmi şikayette bulunarak, çocuğunun eğitim hakkının kısıtlanmaması gerektiğini talep etti. Okul yönetimi ise, öğrencinin eğitime devam edebilmesi için ailesine alternatif olarak İlahiyat Koleji’ne yönlendirme yaptı.

KTÖS, bu uygulamanın ve alınan kararın toplumsal hassasiyeti göz ardı ettiğini belirterek, KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Türkiye Büyükelçiliği önünde protesto eylemleri düzenledi.

Bu gelişmeler, eğitim politikaları ve dinî inançlara saygı konusundaki tartışmaların ne denli geniş çaplı ve hassas bir mesele olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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