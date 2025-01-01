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Kızılcık Şerbeti’nden şok ayrılık! Hayranları gözyaşlarına boğdu

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yılbaşı tatili nedeniyle verdiği iki haftalık arada gündemden düşmüyor.

Kızılcık Şerbeti’nden şok ayrılık! Hayranları gözyaşlarına boğdu

Sosyal medyada hızla yayılan bir fotoğraf, dizide yaşanacak trajik olayları gözler önüne serdi. Fotoğrafta, yangın sahnesinde hayatını kaybedecek bazı karakterlerin açıkça belli olması, hayranlar arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Yangın Sahnesinde Hangi Karakterler Ölüyor?

Dizinin son yayınlanan bölümünde çıkan büyük yangın, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmıştı. Senaryo gereği dört karakterin yaşamını yitireceği iddia edilmişti. Sosyal medyaya sızan fotoğrafta bu isimlerden ikisi netleşti: Görkem karakterine hayat veren başarılı oyuncu Özge Özacar ve Görkem’in babası Resul. Bu ayrılıklar, dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyicileri derinden etkileyecek.

Kızılcık Şerbeti’nde Yeni Dönem Başlıyor

Üç sezondur reytinglerde zirveyi kimseye kaptırmayan Kızılcık Şerbeti, bu beklenmedik ayrılıklarla birlikte yeni bir döneme giriyor. Hayranlar, dizinin ilerleyen bölümlerinde hikâyenin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Özellikle yangın sahnesinin ardından gelişecek olaylar, dizinin hayranları arasında büyük bir tartışma yaratmış durumda.

Kaynak ve Referanslar: Show TV’nin resmi duyuruları ve diziyle ilgili güncel haberler

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