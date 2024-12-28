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Kızılcık Şerbeti’nde kaos; Diziye veda ettiler! İzleyenler şok

Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek ekrana uyarlanan ve her Cuma izleyiciyi ekrana kilitleyen sevilen dizi Kızılcık Şerbeti, bu haftaki bölümüyle yine büyük bir merak uyandırıyor.

Kızılcık Şerbeti’nde kaos; Diziye veda ettiler! İzleyenler şok

Restoranda çıkan yangın sahnesi ve tanıtımda yer alan "4 ölü" ifadesi, izleyicileri derinden etkilerken diziye kimlerin veda edeceği sorusu gündeme oturdu. Peki, Kızılcık Şerbeti’nde kimler ölüyor ve diziye veda ediyor? Detaylar haberimizde.

Restoranda Yangın Şoku: Yeni Bölümde Neler Olacak?

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına topladı. Yılbaşı özel bölümünde Sönmez annenin restoranda verdiği davette yangın çıkacak. Tanıtımda “4 ölü” ifadesinin yer alıyor olması, hem dizinin hayranları hem de medyada büyük bir tartışma yaratmış durumda.

Yangın sırasında restoranın içinde tüm aile ve davetliler bulunuyor. Bu kritik sahne, diziye kimlerin veda edeceği sorusunu da beraberinde getirdi.

Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılan Oyuncular

Dizideki kritik olaylarla birlikte birçok karakterin hikayesi sona erebilir. Ayrılması beklenen oyuncular şu şekilde:

Görkem (Oyuncu: Özge Özacar): Restoranda çıkan yangının ardından, Görkem karakterinin hikayesinin sona ereceği iddia ediliyor.

Nursema (Oyuncu: Ceren Yalazoğlu Karakoç): Nursema karakterinin de diziye veda edeceği öne sürülen iddialar arasında.

Pembe Ünal (Oyuncu: Sibel Taşçıoğlu): Pembe karakterinin hikayesiyle ilgili belirsizlik devam ediyor, ancak ayrılacağı da konuşuluyor.

Sönmez Hanım (Oyuncu: Aliye Uzunatağan): Yangın sahnesi sonrasında Sönmez karakterinin diziden ayrılacağı iddia edilmekte.

Derleme: Gazeteoku.com

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