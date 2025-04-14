Kızılcık Şerbeti’nde büyük deprem; Her şey mahvoldu! Linç yedi

📌 Zehirli doğum günü pastasıyla senaryodan çıkan Pembe, izleyicileri şok etti. Sosyal medyada #PembesizOlmaz etiketi kısa sürede trend oldu. X’te (Twitter) binlerce yorum yapıldı, en çok konuşulan dizi sahnesi oldu.



🎬 Sette Gerilim, Sosyal Medyada Fırtına

Pembe’nin veda sahnesi sadece diziyle sınırlı kalmadı. Setten sızan görüntülerde, oyuncu Feyza Civelek’in Sibel Taşçıoğlu’na sarılmaması dikkat çekti. Bu durum, sosyal medyada “Feyza soğuk davranıyor!” yorumlarına yol açtı. 💥

Öte yandan Evrim Alasya’nın (Kıvılcım) veda paylaşımı yapmaması da tepki topladı. Alasya’nın “Bu sizi ilgilendirmez!” çıkışı, daha da büyük bir linç dalgasını beraberinde getirdi.



✍️ Senaristten Açıklama: "Hikâye Tıkandı"

Senarist Melis Civelek, karakterin ayrılığını “hikâyenin sıçrama yapması gerekiyordu” diyerek savundu. Ancak izleyici bu açıklamadan tatmin olmadı. Bir kullanıcı, “Hikâye sıkıştıysa gereksiz karakterler hâlâ neden var?” yorumunu yaptı. 😠



🔥 Pembe’siz Kızılcık Şerbeti Tutacak mı?

Pembe karakterinin vedası sonrası akıllarda tek bir soru var: Bu dizi Pembe’siz de izlenir mi? İzleyicilerin büyük kısmı “Hayır!” diyor. Sibel Taşçıoğlu’nun vedası sonrası final bölümlerine giren dizide tansiyon daha da yükselecek mi? Yoksa seyirci Pembe’yle birlikte diziyi de uğurlar mı?