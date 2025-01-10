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Kızılcık Şerbeti yeni bölümde yıldırım hızıyla ayrılık: İzleyenler şok

Show TV’nin her hafta cuma akşamları yayınlanan sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümde yıldırım hızıyla ayrılık: İzleyenler şok

Dizinin son bölümünde çıkan yangın, olayların seyrini değiştirdi. Üç karakterin hayatını kaybederek diziden ayrılacağı konuşulurken, Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek’in sosyal medya paylaşımı, karakterin akıbetine dair soru işaretleri yarattı. Peki, Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü? Feyza Civelek diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar…

Kızılcık Şerbeti Nilay Öldü mü?

Dizinin 83. bölüm fragmanında Nilay’ın durumunun kritik olduğu görülüyor. Mustafa’nın “Doktor aradı, durumu kötüye gidiyor, hemen görmeniz lazım dedi” sözleri dikkat çekerken, fragmanın sonunda Nilay’ın annesi, “Gitti kızım gitti, doyamadım!” diyerek gözyaşlarına boğuluyor. Bu sahneler, Nilay’ın ölebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılıyor mu?

Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Spoiler veremiyorum ama şok olacağınız şeyler olacak” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, karakterin geleceğine dair merakı artırırken, oyuncunun ayrılıkla ilgili net bir bilgi vermemesi dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti’nde Ayrılan Karakterler Kimler?

Yangın sahnesiyle izleyenlerin büyük bir merakla beklediği 83. bölüm, diziden ayrılacak karakterleri netleştirecek. Ancak şu ana kadar yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar açıklandıkça içerik güncellenecektir.


Kaynaklar:

Dizinin Resmi Sosyal Medya Hesapları
Feyza Civelek’in Instagram Paylaşımı

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