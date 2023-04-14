Kızılcık Şerbeti için karar! Kızılcık Şerbeti artık yayınlanmayacak mı?

Show TV ekranlarının en çok sevilen dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti yayından kalktı mı? Öğrenilen bilgilere göre Show TV avukatları dava açtı ve neticesinde Kızılcık Şerbeti dizisinin tam 5 hafta ekranlarda olmamasına yönelik durdurma cezası açıklandı. Az önce Ankara İdare Mahkemesi’nden çıkan “Yürütmeyi durdurma” kararına göre Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tam 5 hafta yayınlanmayacak. Peki, Kızılcık Şerbeti neden 5 hafta yok?



RTÜK DURDURMA KARARI ALDI



Öğrenilen bilgilere göre Show TV, mahkeme yolu ile RTÜK kararının durdurulması için başvurmuştu. RTÜK’ten itiraz gecikmemiş ve hemen cezanın gerekçesi ve tüm savunmalar mahkemeye iletilerek karşılık verilmişti. Ancak az önce Ankara İdare Mahkemesi’nden çıkan karar Kızılcık Şerbeti dizisi aleyhine oldu ve 5 hafta süresince “Yürütmeyi durdurma”ya yönelik karar verildi. Kızılcık Şerbeti dizisi 14 Nisan 2023’ten itibaren yayında olmayacak.



14 Nisan 2023 KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?



RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) aldığı karar çerçevesinde Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi için inceleme başlatıldığına yönelik açıklama yapmıştı.



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, incelemelerin başlatıldığı zamanda Twitter üzerinden 12 Mart 2023 tarihinde bir açıklama yaptı ve şunları duyurdu:

“Show TV medyada Kızılcık Şerbeti adlı dizinin kadına şiddet ve baskıya teşvik etmesine yönelik inceleme başlatılmıştır.”