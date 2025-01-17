Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer

Başarılı oyuncu Ece İrtem, dizinin yeni bölümlerinde Işıl karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Ece İrtem Hangi Karakteri Canlandıracak?

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği ve başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi usta isimlerin yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Dizinin yeni bölümünde sahneye çıkacak olan Ece İrtem, 'Işıl' karakterini canlandıracak. Kıvılcım'ın arkadaşı olan Işıl, Abdullah'ın yeni açılan oteline iş başvurusunda bulunarak hikâyeye dahil olacak. Bu gelişme, dizide yeni olayların fitilini ateşleyecek.

Yeni Bölümde Neler Olacak?

Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümü bu akşam Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Işıl karakterinin hikâyeye nasıl yön vereceği ve diğer karakterlerle nasıl bir etkileşim içinde olacağı büyük merak konusu.

'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!