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Kızılcık Şerbeti dizisi izleyenler TV'yi jet hızıyla kapattı; Bu sahne olay olur

Show TV’nin popüler dizisinde tartışma yaratan sahne sonrası seyirciden sert eleştiriler geldi. Final söylentileri yeniden gündemde.

Kızılcık Şerbeti dizisi izleyenler TV'yi jet hızıyla kapattı; Bu sahne olay olur

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 99. bölümüyle ekranlara gelirken sosyal medyada sert tepkilerle karşılaştı. Pembe karakterinin ayrılığı sonrası dengenin değiştiği senaryoda, son bölümdeki bir sahne izleyicinin sabrını taşırdı.


🎭 Oyuncu Kadrosu Güçlü Ama Senaryo Eleştiriliyor

Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi deneyimli isimleri bir araya getiren yapım, bu bölümde senaryo yönünden ciddi eleştirilere maruz kaldı.

Seyirciler, senaryonun tekrar eden yapısından şikayet ederek "Yeter artık, yeni bir şeyler görmek istiyoruz" yorumlarında bulundu.


😠 Tepki Çeken Sahne: Abdullah ve Işıl

Bölümde en çok konuşulan detay, Abdullah ve Işıl karakterleri arasında geçen öpüşme sahnesi oldu. Pek çok izleyici bu sahneyi yersiz buldu ve sosyal medyada, "Bu sahne dizinin çizgisine uymuyor" gibi yorumlar yapıldı.

Bu sahneye tepkiler öylesine büyüktü ki, bazı izleyiciler diziyi izlemeyi bıraktıklarını ifade etti.


🔍 Reyting Düşüşü ve Final İddiaları

Son haftalarda reytinglerde gözle görülür bir düşüş yaşayan dizi için final iddiaları da yeniden gündeme geldi. Yapımcıların dizinin akıbetine dair nasıl bir plan yaptığı henüz bilinmese de izleyici tarafında sabır eşiği zorluyor.


📅 100. Bölüm Ne Zaman?

Kızılcık Şerbeti 100. bölümüyle 10 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında olacak. Bölüm, dizinin geleceği açısından önemli bir sınav niteliğinde.

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