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Kızılcık Şerbeti dizinde olay var; İzleyenler beklemiyordu! Nursema duyurdu

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti dizinde olay var; İzleyenler beklemiyordu! Nursema duyurdu

Dizide Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Aşk üçgeniyle ilgili verdiği spoiler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Ceren Karakoç’tan Olay Açıklama!

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi usta isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam ediyor.

Dizide Nursema karakterini başarıyla canlandıran Ceren Karakoç, geçtiğimiz günlerde Saba Tümer’in programına konuk oldu. Burada dizinin gidişatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Karakoç, özellikle Nursema’nın aşk hayatıyla ilgili verdiği ipuçlarıyla sosyal medyada gündeme oturdu.

Nursema’nın Kalbi Kime Kayıyor?

Dizinin en çok merak edilen konularından biri Nursema’nın kiminle aşk yaşayacağı… Seyirciler, İlhami (Fatih Gühan) ve Firaz (Batuhan Bozkurt) arasında kalan Nursema’nın tercihinin ne olacağını heyecanla bekliyor.

Ceren Karakoç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bunu söylemeyeyim ama gönlümden geçen birisi var tabii ki. Daha doğrusu kamuoyunun zorladığı ve olmamı istediği birisi var.”

Bu sözler, izleyicilerin en çok istediği çiftin dizide bir araya geleceğine dair büyük bir ipucu olarak yorumlandı.

Saba Tümer’den Firaz Yorumu!

Programda Saba Tümer, Nursema’nın aşk hayatıyla ilgili kişisel görüşünü de paylaştı. "Ben Firaz’ı destekliyorum" diyerek tercihini açıkça dile getirdi.

Ceren Karakoç ise bu yoruma şu yanıtı verdi:

“Önde gidiyor. Herkes için öyle.”

Bu açıklama, Nursema ile Firaz aşkının dizide gerçek olabileceğine dair güçlü bir işaret olarak değerlendirildi.

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