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Kızıl Goncalar'da büyük kaos; Seyirci ışık hızıyla NOW’u kapattı

Kızıl Goncalar dizisi, son dönemde yaşadığı krizlerle dikkat çekiyor. 34. bölümü ile ekrana gelen ve yılbaşı arasının ardından seyirciyle buluşan dizi, izleyiciler arasında büyük bir tartışma başlattı.

Kızıl Goncalar'da büyük kaos; Seyirci ışık hızıyla NOW’u kapattı

Dizideki bazı sahneler tepki toplarken, seyirciler sosyal medya platformlarında yaşananlara dair sert yorumlar yaptı. Bu olayın ardından diziyi izleyenlerin sayısı önemli ölçüde azaldı.

Başörtüsüyle ilgili bir sahnenin yer aldığı bölümde, Birgül karakterinin başörtüsünü çıkararak ateşe atması büyük tepki çekti. Bu sahne sonrası Kızıl Goncalar hayranları, sosyal medyada, "Yeter artık, bu kadar da olmaz" gibi yorumlarla diziyi izlemeyeceklerini belirtti. Dizi yapımcıları, olaya ilişkin bir açıklama yaparak sahnenin yanlış anlaşıldığını, başörtüsünün ateşe atılmadığını ve söz konusu yorumların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Bu açıklamalar, izleyicilerin tepkilerini yatıştırmakta pek başarılı olamadı. Dizi, başından bu yana bazı sahneleriyle tepki toplamış ve RTÜK tarafından cezalandırılmıştı. Yaşanan bu son kriz, dizinin geleceği konusunda soru işaretleri oluşturdu. Birçok kişi, bu tür olayların reyting uğruna yapıldığını ve izleyiciyi sadece şok ederek dikkat çekmeye çalıştığını iddia etti.

(Kaynak: RTÜK, Gold Yapım, Kızıl Goncalar Dizi Yapımcıları)

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