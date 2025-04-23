Kızıl Goncalar dizisinde Özgü Namal sürprizi; Final sonrası o diziye geliyor

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi, güçlü kadrosu ve cesur hikayesiyle büyük bir hayran kitlesi kazandı. Ancak final bölümü öncesinde, başrol oyuncusu Özgü Namal hakkında ortaya atılan iddia herkesi şaşırttı.

🎭 Ekranlara Veda Ediyor, Ama…

Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Tolga Tekin ve Mert Turak gibi usta isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar, final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Ancak veda sadece dizi için geçerli olabilir çünkü kulislerde dolaşan bilgilere göre Özgü Namal yeni bir diziye geçmeye hazırlanıyor.

🧨 Özgü Namal Sürprizi: Yeni Dizi İddiası Gündemde

Son set günlerinde ortaya atılan bomba bir iddiaya göre, Özgü Namal kısa bir aranın ardından yeniden sete çıkacak. Üstelik bu kez, reyting rekorları kıran bir dizinin kadrosunda yer alacağı konuşuluyor. Henüz net bir açıklama yapılmasa da, bu gelişme Namal hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Yapım şirketinden veya Özgü Namal cephesinden resmi bir açıklama geldiğinde, haberimizi güncelleyeceğiz.

📺 Kızıl Goncalar 45. Bölüm Ne Zaman?

Kızıl Goncalar final bölümüyle 29 Nisan Pazartesi saat 20.00’de NOW TV’de ekrana gelecek. Son bölümde izleyicileri sürpriz sahneler ve duygusal veda anları bekliyor.

💬 Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dizinin final yapacağı haberinin ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Hayranlar hem dizinin bitişine üzülüyor hem de Özgü Namal'ın yeni bir projede yer alacak olmasına seviniyor. Kızıl Goncalar’ın finali, şimdiden 2025’in en çok konuşulan dizi finallerinden biri olmaya aday.

📝 Hatırlatma: Kızıl Goncalar final bölümü Pazartesi 20.00’de NOW TV’de!

KAYNAK: https://www.nowtv.com.tr/Kizil-Goncalar/izle