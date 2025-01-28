GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Kızıl Goncalar dizisinde her şey bitti; O isim transfer oldu

En popüler yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Kızıl Goncalar dizisinde her şey bitti; O isim transfer oldu

Dizinin sıkı takipçilerini şaşırtan önemli bir gelişme yaşandı. Kızıl Goncalar’ın sevilen karakterlerinden biri diziye veda etti! Sürpriz ayrılığın perde arkası ve detaylar haberimizde…

Kızıl Goncalar’da Bir Dönem Sona Erdi!

Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz ve Özgü Namal gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde büyük bir ayrılık yaşandı. Gerilim dolu sahneleri, güçlü senaryosu ve karakterleriyle dikkat çeken dizi, bu kez bir veda haberiyle gündemde.

Özellikle son bölümlerde hikâyenin gidişatını etkileyen Kevser karakterini canlandıran Selen Kurtaran, diziden ayrılarak yeni bir projeye transfer oldu. Bu ayrılık, dizinin takipçileri için büyük bir sürpriz oldu.

Selen Kurtaran’ın Yeni Adresi Belli Oldu!

Başarılı oyuncu Selen Kurtaran, özellikle Cam Perde filmindeki performansıyla büyük beğeni toplamış ve Altın Koza Film Festivali’nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmıştı. Şimdi ise yepyeni bir projede izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kurtaran, Deha adlı yeni dizinin kadrosuna dahil oldu. Dizide "Hazal Komiser" karakterine hayat verecek olan oyuncu, burada bambaşka bir kimliğe bürünecek. Deha dizisinin kadrosunda yer alan Umutcan Ütebay ise "Yaman" karakterini canlandırarak Hazal Komiser’in partneri olacak.

Deha Dizisiyle Yeni Bir Sayfa Açıyor!

Umut Aral ve Özlem Günhan tarafından yönetilecek olan Deha dizisi, son dönemde televizyon dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyicilere farklı bir deneyim sunmayı hedefleyen yapım, Selen Kurtaran’ın transferiyle daha da iddialı hale geldi.

Özellikle, Kızıl Goncalar dizisinde güçlü bir kadın karaktere hayat veren Kurtaran’ın, Deha’da nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Oyuncunun hayranları, bu yeni rolü heyecanla bekliyor.

Kızıl Goncalar Hayranları Bu Ayrılığı Konuşuyor!

Kızıl Goncalar’ın takipçileri, Selen Kurtaran’ın ayrılığıyla dizinin nasıl bir yön değiştireceğini merak ediyor. Kevser karakterinin gidişiyle birlikte, senaryoda nasıl bir boşluk oluşacağı ve dizinin bundan sonra nasıl ilerleyeceği büyük bir soru işareti olarak kaldı.

Ancak, bu ayrılığın ardından diziye yeni bir karakterin katılacağı ve hikâyeye farklı bir boyut kazandıracağı da konuşulanlar arasında. Kızıl Goncalar, sürpriz gelişmeleri ve güçlü oyunculuk performanslarıyla reytinglerde zirvede kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

🔗 Resmi Kaynak: NOW TV

ÇOK OKUNAN HABERLER
16 milyon emekliye 28 bin TL promosyon verilecek 16 milyon emekliye 28 bin TL promosyon verilecek
1,5 sene süresince her ay ödenecek: Toplam 144 bin TL alacaksınız 1,5 sene süresince her ay ödenecek: Toplam 144 bin TL alacaksınız
SGK, BağKur önemli değil; 21 bin TL ek ödeme hesaplara yatacak SGK, BağKur önemli değil; 21 bin TL ek ödeme hesaplara yatacak
Naci Görür deprem uyarısı son dakika; Milyonlar orada ölecek Naci Görür deprem uyarısı son dakika; Milyonlar orada ölecek
5 litrelik Ayçiçek yağı alacaklar müjde; TMO fiyatları yüzleri güldürdü! 5 litrelik Ayçiçek yağı alacaklar müjde; TMO fiyatları yüzleri güldürdü!
Haftada 3 gün tatil; Çalışma süresi kısaldı! İşte ilk uygulayan sektörler Haftada 3 gün tatil; Çalışma süresi kısaldı! İşte ilk uygulayan sektörler
SON HABERLER
16 milyon emekliye 28 bin TL promosyon verilecek 16 milyon emekliye 28 bin TL promosyon verilecek
Naci Görür deprem uyarısı son dakika; Milyonlar orada ölecek Naci Görür deprem uyarısı son dakika; Milyonlar orada ölecek
Onların hayatı yalan; Gerçeği söylemeyen 3 burç belli oldu Onların hayatı yalan; Gerçeği söylemeyen 3 burç belli oldu
Fenerbahçe'de sürpriz transfer; Ognjen Mimovic kimdir? Fenerbahçe'de sürpriz transfer; Ognjen Mimovic kimdir?
5 litrelik Ayçiçek yağı alacaklar müjde; TMO fiyatları yüzleri güldürdü! 5 litrelik Ayçiçek yağı alacaklar müjde; TMO fiyatları yüzleri güldürdü!
1,5 sene süresince her ay ödenecek: Toplam 144 bin TL alacaksınız 1,5 sene süresince her ay ödenecek: Toplam 144 bin TL alacaksınız
Yapay zekanın dehası; DeepSeek’in gizemli ismi Liang Wenfeng kimdir? Yapay zekanın dehası; DeepSeek’in gizemli ismi Liang Wenfeng kimdir?
Faizler geriliyor; 300 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum Faizler geriliyor; 300 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum