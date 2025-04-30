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Kızı ayda 385 bin TL harcayan ünlü şirketin patronu iflas etti

Ayda 10 bin dolar harcadığını söyleyen patron kızıyla gündem olan Hunca, yeniden konkordato ilan etti. Mahkeme 3 ay mühlet verdi, komiser heyeti atandı. Şirketin geleceği Temmuz 2025'te belli olacak.

Kızı ayda 385 bin TL harcayan ünlü şirketin patronu iflas etti

Kızıyla gündeme gelen Hunca Kozmetik, Şubat ayında çıktığı konkordato sürecine yalnızca iki ay sonra yeniden girdi. Mahkeme geçici mühlet verdi, komiser heyeti göreve başladı.

⚖️ İki Ay Önce Çekildiler, Şimdi Yeniden Başvurdular

Türkiye’nin ilk kozmetik markası Hunca, Ocak 2024’te konkordato talep etmiş ancak kamuoyundaki tepkiler ve patronun kızının lüks yaşam açıklamaları sonrası Şubat ayında davadan çekilmişti. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi: Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Hunca Kozmetik ve Hunca Ambalaj için üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

📉 Mahkeme: “Konkordato Başarılı Olabilir mi, İncelenecek”

Mahkeme kararıyla, şirketlerin mali durumu ve borç yapılandırma potansiyelinin değerlendirilmesi için üç kişilik komiser heyeti atandı. Ön inceleme duruşması 8 Temmuz 2025’te yapılacak.

👩‍💼 Ada Hunca’nın Açıklamaları Gündem Oldu

Şirketin konkordatodan çıkışında etkili olduğu öne sürülen isim, patron Tuncer Hunca'nın New York’ta yaşayan kızı Ada Hunca’ydı. Bir sokak röportajında ayda 10 bin dolar harcadığını söylemesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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