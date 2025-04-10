GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Kıyma yerine bakın bize ne yedirmişler; Onlardan uzak durun

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uzun süredir takip ettiği taklit ve tağşiş uygulamaları kapsamında, bugün açıklanan yeni liste gıda sektöründe ciddi endişelere yol açtı.

Kıyma yerine bakın bize ne yedirmişler; Onlardan uzak durun

Kamuoyunun “Biz ne yiyoruz?” sorusunu yeniden gündeme getiren bu gelişme, sakatat içeren ürünler ve beklenmedik katkı maddeleriyle dikkat çekiyor.

Listeye Eklenen Yeni Ürünler ve Tespitler

Bakanlık tarafından 2 Ekim’den itibaren açıklanan taklit ve tağşiş listesine bugün eklenen yenilikler, sektörün ve tüketicilerin karşısına farklı sorunları çıkardı. Listede yer alan bazı çarpıcı tespitler şunlar:

Kıymada Eşek Eti: Ürün etiketlerinde yer alması beklenmeyen eşek eti, kalite standartlarının dışına çıkan uygulamalardan biri olarak raporlandı.

Köftede Deri, Dil ve Baş: Kırıkkale’de faaliyet gösteren bir kasabede yapılan denetimlerde, köfte içeriğinde deri, dil ve baş etinin bulunması tespit edildi.

Baharatlardaki Oynama: Diyar Baharat, Paprika ve Nur Ovalı markalarına ilişkin denetimlerde yabancı maddelerin varlığı belirlenirken, Gold Baharat’ın ürünlerinde gıda boyası kullanımına rastlandı.

Gaziantep’ten Farklı Bir Örnek: Temizlik hizmeti de veren bir şirkete ait Gaziantep lokantasında, kıyma kalitesinde “tek tırnaklı et” kullanıldığı ileri sürüldü. Bu tespitler, gıda üretim ve denetim süreçlerindeki eksiklikleri gözler önüne sererken, tüketicilerin gıda güvenliği konusundaki endişelerini artırıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenli olarak güncellediği taklit ve tağşiş listeleri, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. 

Kaynak: Listeye bakmak için tıklayınız

ÇOK OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı imzaladı, Emekliler 15 bin TL alacak Cumhurbaşkanı imzaladı, Emekliler 15 bin TL alacak
WhatsApp'a müthiş özellik geldi WhatsApp'a müthiş özellik geldi
Tarım Kredi'den dev indirim; Yoğurt, süt, çay fiyatı dipte Tarım Kredi'den dev indirim; Yoğurt, süt, çay fiyatı dipte
Ünlü yatak firması iflas etti; Yüzlerce çalışan işsiz kalıyor Ünlü yatak firması iflas etti; Yüzlerce çalışan işsiz kalıyor
O ülke binlerce Türk vatandaşını sınır dışı ediyor O ülke binlerce Türk vatandaşını sınır dışı ediyor
Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler
SON HABERLER
"Kredi Kartları Aşkına: Alışverişkolik 3 Burç!" "Kredi Kartları Aşkına: Alışverişkolik 3 Burç!"
IQ seviyeler tavan; İşte herkesi zekasıyla alt eden o 3 burç! IQ seviyeler tavan; İşte herkesi zekasıyla alt eden o 3 burç!
Hayal Gücü Evrenin Ötesinde! O Kan Grubu Yaratıcılıkta Adeta Uçuyor! Hayal Gücü Evrenin Ötesinde! O Kan Grubu Yaratıcılıkta Adeta Uçuyor!
Yaş Onlar İçin Tali Detay! Ruhunu Hep 18 Hisseden O Burçlar Açıklandı! Yaş Onlar İçin Tali Detay! Ruhunu Hep 18 Hisseden O Burçlar Açıklandı!
Sinir Telleri Pamuk İpliğine Bağlı! Aniden Alevlenen O 3 Burç Belli Oldu! Sinir Telleri Pamuk İpliğine Bağlı! Aniden Alevlenen O 3 Burç Belli Oldu!
WhatsApp'a müthiş özellik geldi WhatsApp'a müthiş özellik geldi
Tofaş alacak paranız varsa bunun yerine sıfır TOGG T10F alın Tofaş alacak paranız varsa bunun yerine sıfır TOGG T10F alın
Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler