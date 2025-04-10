Kıyma yerine bakın bize ne yedirmişler; Onlardan uzak durun

Kamuoyunun “Biz ne yiyoruz?” sorusunu yeniden gündeme getiren bu gelişme, sakatat içeren ürünler ve beklenmedik katkı maddeleriyle dikkat çekiyor.

Listeye Eklenen Yeni Ürünler ve Tespitler

Bakanlık tarafından 2 Ekim’den itibaren açıklanan taklit ve tağşiş listesine bugün eklenen yenilikler, sektörün ve tüketicilerin karşısına farklı sorunları çıkardı. Listede yer alan bazı çarpıcı tespitler şunlar:

Kıymada Eşek Eti: Ürün etiketlerinde yer alması beklenmeyen eşek eti, kalite standartlarının dışına çıkan uygulamalardan biri olarak raporlandı.

Köftede Deri, Dil ve Baş: Kırıkkale’de faaliyet gösteren bir kasabede yapılan denetimlerde, köfte içeriğinde deri, dil ve baş etinin bulunması tespit edildi.

Baharatlardaki Oynama: Diyar Baharat, Paprika ve Nur Ovalı markalarına ilişkin denetimlerde yabancı maddelerin varlığı belirlenirken, Gold Baharat’ın ürünlerinde gıda boyası kullanımına rastlandı.

Gaziantep’ten Farklı Bir Örnek: Temizlik hizmeti de veren bir şirkete ait Gaziantep lokantasında, kıyma kalitesinde “tek tırnaklı et” kullanıldığı ileri sürüldü. Bu tespitler, gıda üretim ve denetim süreçlerindeki eksiklikleri gözler önüne sererken, tüketicilerin gıda güvenliği konusundaki endişelerini artırıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenli olarak güncellediği taklit ve tağşiş listeleri, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor.

Kaynak: Listeye bakmak için tıklayınız