Kiracılar ve ev sahipleri müjde! O para size geri ödenecek

Yasal düzenlemeler, güvenlik riskleri ve maliyet paylaşımı gibi konular, bu sürecin karmaşıklaşmasına neden oluyor.​

⚖️ Yasal Düzenlemeler ve Kat Maliklerinin Hakları

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, bir kat maliki kendi otopark alanına şarj istasyonu kurmak istiyorsa, diğer kat maliklerinin beşte dördünün yazılı onayını alması gerekiyor. Aksi takdirde, kurulan şarj istasyonu yasal olarak kaldırılabilir Anadolu Ajansı.​

Ortak alanlara yapılacak şarj istasyonu kurulumları için ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun onayı gerekmektedir. Bu tür kurulumlar, site yönetim planında belirtilmişse, genel kurul yapılmadan da gerçekleştirilebilir Anadolu Ajansı.​



🔌 Elektrik Altyapısı ve Maliyet Paylaşımı

Mevcut trafoların gücü, elektrikli araçların şarj ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalabiliyor. Bu durumda, trafolarda güç artırımı yapılması gerekiyor, ancak bu işlemler yüksek maliyetli ve karmaşık olabilir Anadolu Ajansı.​

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, bu tür yeniliklerin maliyetleri, yalnızca faydalanan kat malikleri tarafından karşılanmalıdır. Ancak, faydalananların tespiti ve maliyetin tahsili, site yönetimleri için zorluklar yaratabilir .​



🔥 Güvenlik Riskleri ve Kaçak Şarj Kullanımı

Kaçak şarj kullanımı, hem maddi kayıplara hem de ciddi güvenlik risklerine yol açıyor. Kapalı otoparklarda meydana gelebilecek elektrikli araç yangınları, diğer araçlara hızla yayılabilir ve söndürülmesi zor olabilir .​Gayrimenkul Gündemi



✅ Çözüm Önerileri

Güvenli ve yasal şarj altyapısının kurulması

Elektrikli araç sahiplerinin kendi sayaçlarından şarj imkânı sağlanması

Kaçak şarj kullanımının önlenmesi

Yetkili firmalar tarafından kurulum yapılması ve düzenli denetimlerin sağlanması​

Bu önlemler, hem maddi kayıpları önleyecek hem de güvenlik risklerini en aza indirecektir.