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Kiracılar şimdi çıra gibi yandı; Resmen başladı

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Ali Güvenç Kiraz, kira sözleşmeleriyle ilgili önemli bir gelişmeye dikkat çekiyor.

Kiracılar şimdi çıra gibi yandı; Resmen başladı

2020 ve öncesinde kira sözleşmesi yapmış olan ev sahipleri, 2025 itibarıyla kira bedelini belirlemek amacıyla dava açma hakkını elde edecek. 2021’de sözleşme yapan ev sahipleri ise 2026 yılı itibarıyla bu hakkı kazanacak. Bu durum, büyükşehirlerde kira tespit davalarının artmasına yol açabilir.

Kiracılar şimdi çıra gibi yandı; Resmen başladı

2024 yılı itibarıyla yüzde 25'lik kira artış sınırının kaldırılmasının ardından, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalamasına dönülmüş durumda. Bu değişiklik, özellikle enflasyonla arasında fark bulunan TÜFE ortalaması nedeniyle ev sahiplerine kısmi bir avantaj sağlıyor. Ancak, bu avantaj, daha önce kira artışını yüzde 25 sınırına takılmış olan ev sahiplerinin kayıplarını tamamen telafi etmiyor.

Ev sahiplerinin dava açmadan önce arabuluculuk hizmetlerine başvurmaları gerektiği vurgulanıyor. Büyükşehirlerdeki yüksek rayiç kira bedelleri, uzlaşmayı daha zor hale getirebilir. Dava süreciyle ilgili olarak, bilirkişiler rayiç kira bedellerini değerlendirir ve hakkaniyet indirimi yaparak yeni kira bedelini belirler. Bu süreç genellikle üç yıl sürebilir ve mahkeme, geçmişteki kira farklarının faizsiz ödenmesini karara bağlayabilir.

Kiracılar şimdi çıra gibi yandı; Resmen başladı

Ev sahipleri, hukuki süreçlere hazırlıklı olarak piyasa araştırmalarına dayalı talepler oluşturmalı; kiracılar ise TÜFE oranlarına dikkat ederek sözleşmelerini güncellemeli ve arabuluculuk sürecinde haklarını koruyabilmek için gerekli bilgiye sahip olmalıdır.

Kaynak: Hürriyet

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