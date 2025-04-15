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Kilosu 650.000 TL; Bir avucu gram altın fiyatına satılıyor

Dünyanın en pahalı baharatı olan safranın kilosu 650.000 TL'ye ulaştı. Bir avuç safran gram altınla aynı fiyatta! İşte safranın neden bu kadar değerli olduğunun yanıtı.

Kilosu 650.000 TL; Bir avucu gram altın fiyatına satılıyor

Astronomik rakamlara ulaşan ve “dünyanın en pahalı baharatı” unvanını hak eden safran, görenleri hayrete düşürüyor. Sadece gramla satılan bu değerli bitkinin kilosu şu anda 650.000 TL seviyesine ulaştı. Dahası, bir avuç safran—yaklaşık 4 gram—bir gram altınla aynı değere sahip.

💎 Safran Neden Bu Kadar Pahalı?

Safranın bu kadar yüksek fiyata sahip olmasının arkasında birçok neden yatıyor:

✅ Yılda sadece bir kez hasat ediliyor.

✅ Her çiçekten sadece 3 ince safran lifi (stigma) çıkarılabiliyor.

✅ 1 kilogram safran elde edebilmek için yaklaşık 150.000 çiçekten 450.000 lif toplanması gerekiyor.

✅ Tüm hasat tamamen el emeği ile yapılıyor.

✅ Üretimi zahmetli ve coğrafi şartlara bağlı.

✅ Gıda, ilaç ve kozmetik sanayinde çok yönlü kullanım alanı var.
Bu nedenlerle, safran fiyatı sadece Türkiye’de değil, dünyada da zirvede yer alıyor.

📍 Safran Nerelerde Yetişiyor?

Gıda Mühendisleri Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu’na göre, safran sınırlı bölgelerde yetişebilen özel bir çiçek türü. En yaygın olarak:

🇮🇷 İran
🇪🇸 İspanya
🇬🇷 Yunanistan
🇹🇷 Türkiye (özellikle Safranbolu)
gibi ülkelerde üretiliyor. Türkiye’deki üretim genellikle sınırlı miktarda olup yerel satışa yönelik gerçekleşiyor.

🧪 Safran Nerelerde Kullanılıyor?

🍛 Gıda Sanayi: Renk ve aroma verici olarak özellikle pilav, tatlı ve çaylarda.

🧫 İlaç Sanayi: Antidepresan, antioksidan ve bağışıklık destekleyici olarak.

🎨 Kozmetik ve Boya: Doğal renklendirici olarak kullanılıyor.

Safran, az miktarıyla bile büyük etki yaratabilen nadir baharatlardan biridir. Örneğin 1 gramı, 100 litre sıvıya renk verebilir.

Safranın gram fiyatı nedir?

Kilosu 650.000 TL olan safranın gram fiyatı yaklaşık 650 TL’dir.

Safran neden bu kadar kıymetli?

Yetiştirmenin zorluğu, sınırlı üretimi ve çok yönlü kullanımı nedeniyle safran oldukça değerlidir.

Gerçek safran ile sahte safran nasıl ayırt edilir?

Renk verme süresi, kokusu ve sudaki çözünme davranışıyla anlaşılabilir. Gerçek safran renk verirken boyama hissi yaratmaz.

Türkiye'de safran nerede yetiştirilir?

En meşhur üretim merkezi Karabük - Safranbolu bölgesidir.

Safranın faydaları nelerdir?

Stres azaltıcı, sindirimi kolaylaştırıcı, bağışıklık güçlendirici ve doğal antioksidan özellikleri mevcuttur.

6. Safran yatırım aracı olarak değerlendirilebilir mi?
Nadirliği ve fiyat artışı nedeniyle bazı uzmanlara göre yatırım ürünü olarak da görülebilir.

Kaynak: DHA

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