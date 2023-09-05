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Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığına bir örnek Perinaz skandalı!

Bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığını son günlerde gündem olan Perinaz olayı ile yorumlayan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'nun savunmasını "Perinaz Skandalı" olarak kaleme aldı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bu hafta bol konu başlıklı ele aldığı yazısında Kılıçdaroğlu'nun danışman krizini böyle yorumladı.

PERİNAZ SKANDALI: GÖRKEMLİ PERİŞANLIK

PERİNAZ skandalı nedir? Şudur:

Perinaz isimli bir kadın. AK Partili. CHP’ye geçme temayülü gösteriyor. Kılıçdaroğlu anında “Hemen gelsin” diyor. Ve tak diye danışman yapılıyor.

Çok geçmeden bu kadının...

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