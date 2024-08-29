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Kayıp Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izinin kime ait olduğu belli oldu

Kayıp Narin'i arama çalışmaları devam ederken sıcak gelişmelerde yaşanıyor. Göz altındaki ağabeyin Kolundaki ısırık izinin kime ait olduğu belli oldu.

Kayıp Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izinin kime ait olduğu belli oldu

Diyarbakır'da 21 Ağustos’tan bu yana Kayıp olan Narin için arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Dün Narin'in ağabeyi gözaltına alınmıştı. Kolunda ısırık izleri olduğu belirlenen ağabey İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan Narin 21 Ağustos'ta kayboldu. 8 yaşındaki Narin'in bulunması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Savcılık tarafından da Geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. gözaltına alınmıştı. Ağabeyin kolunda ısırık izi olması dikkat çekerken Narin’e ait olup olmadığının tespit edilmesi için şüpheli İstanbul Adli Tıp kurumuna gönderildi.

NARİN'İN AĞABEYİNİN KOLUNDAKİ ISIRIK İZLERİ KİMİN?

Aile tarafından yapılan açıklamada 18 yaşındaki ağabeyin sinirlendiği zaman kendine zarar verdiği belirtilirken kolunu da kendi kendine ısırdığı iddia edildi.

Diğer yandan Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan İnceleme sonucunda da yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul adliye Tıp Kurumu hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet başsavcılığına gönderdi. Raporda, şüphelinin Kolundaki diş izleri ile Narin'in çene ve diş röntgenlerinin karşılaştırıldığı ancak İzlerin Narine ait olmadığı belirtildi.

Şüphelinin kolunda herhangi bir DNA örneği olmadığı da belirlenirken ağabeyin olaydan sonra 3 defa banyo yaptığının tespit edildiği bildirildi. Bu durumda ısırık Narine ait olsa bile herhangi bir DNA örneği tespit edilemedi.

18 yaşındaki ağabey ise diş izlerinin kendisine ait olduğunu ifadesinde söyledi.

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