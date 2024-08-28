Kayıp Narin olayında sıcak gelişme! O isim gözaltına alındı

Diyarbakır'da 21 Ağustos’tan bu yana kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin'in bulunması için araştırmalar devam ediyor. 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili önemli bir son dakika gelişmesi açıklandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım yaptığı açıklamada bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Peki kayıp Narin olayında kim gözaltına alındı?

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, 8 yaşındaki Narin'in kaybolması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sonuca çok yaklaştıklarını belirten Yıldırım, Narin'in bulunması için ekiplerin her yeri didik didik aradığını belirtti. Yıldırım aynı zamanda kayıp Narin ile ilgili olarak bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

KAYIP NARİN OLAYI SON DAKİKA

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, 21 ağustos'tan bu yana Kayıp olan Narin ile ilgili basın mensuplarına önemle açıklamalarda bulundu.

Her türlü ihbarı değerlendirdiklerini belirten Yıldırım, şu anda çemberin çok daraldığını belirtti. Devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini ve Narin'in bulunması için ekiplerin çok titiz bir çalışma yürüttüğünü belirten Yıldırım aynı zamanda bazı delillerin de elde edildiğini dile getirdi. Narin'in dakika dakika köydeki tüm hareketlerinin kayıt altına alındığını belirten Yıldırım, Deliller üzerinden ilerlediklerini ifade etti. Artık sonuca çok yaklaştıklarını belirten Diyarbakır İl Jandarma Komutanı, Bir şüphelinin gözaltına alındığını belirtirken kimliğini ise açıklamadı.